法国单日新冠确诊接近三万人 总理卡斯泰暗示巴黎会周末封城

法国公共卫生当局星期二下午公布的数据显示，最近24小时内，法国单日新增确诊人数接近3万人，具体是2万9千975人。总理卡斯泰周二晚在电视上表示，“现在是时候对大巴黎地区采取措施了。”

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法国公共卫生当局星期二下午公布的数据显示，最近24小时内，法国单日新增确诊人数接近3万人，具体是2万9千975人，这意味着，一周之内，每天的新增感染人数平均大约是2万5千人，一周内的新增感染人数和上一周相比，增加了17％。

在死亡方面，最近24小时内，有320人死于医院，过去一周内，有114人死于养老院或者是其他社会医疗机构。至今，法国共有9万1千170人死于新冠病毒。

在医院所承受的压力方面，目前因感染新冠病毒而在医院住院治疗的有2万5千492人，而一天前的星期一晚间，这一数字为2万5千469人，略有增加。就需要急救的重症患者，星期二晚间，是4千239人，而一天前的星期一晚上，这一数字是4千219人，增加了20人。

疫情最为严重的有三个地区：大巴黎地区，上法兰西地区以及普罗旺斯阿尔卑斯蔚蓝海岸地区，其中，大巴黎地区的疫情最令人担忧。最近几天，呼吁政府重新封锁大巴黎地区的声音越来越高。

总理卡斯泰周二晚在电视上表示，“现在是时候对大巴黎地区采取措施了。” 卡斯泰还说，是否封锁大巴黎地区以制止病毒的传播，这一可能性将在周三的国防会议上进行讨论。卡斯泰还表示，法国人注重公平：没有理由，我们在其他地方采取的措施在这里不采取，现在是时候考虑这一措施了。”