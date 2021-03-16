法国多少人接种阿斯利康新冠疫苗？

法国总统马克龙和意大利总理德拉吉(Mario Draghi)16日通了电话。德拉吉表示：欧洲药品管理局负责人在阿斯利康新冠疫苗上的表态让我们增强了信心。欧洲药品管理局（EMA）执行主任埃默·库克(Emer Cooke)在有关阿斯利康新冠疫苗安全性的新闻发布会上表示，尚无迹象表明阿斯利康疫苗是导致某些注射接受者出现血栓的原因。

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意大利总理德拉吉表示：在欧洲药品管理局18日正式作出可以施大阿斯利康疫苗的决定之后，法意两个会重新恢复阿斯利康疫苗。法国总理卡斯泰16日回答记者提问时也表示：在欧洲药品管理局批准的情况下，法国将继续施打阿斯利康新冠疫苗。

英国接种这一疫苗的人数最多，已经有9百70万人注射过阿斯利康疫苗。

截至3月14日，在法国被施打过阿斯利康疫苗的人数为1百 35万8990人。和接种辉瑞以及莫德纳疫苗比起来，施打阿斯利康疫苗的人数少多了。施打过辉瑞疫苗的人数为3 百48万7468人，其中有2百 11万0 822 人已经施打过两剂疫苗。施打过莫德纳疫苗的法国人人数为24万0628人，其中有一半儿人已经被施打过两剂疫苗，具体人数为10万9725 。

目前有14个欧洲国家已经暂停接种阿斯利康疫苗。

对此，阿斯利康公司于14日回应称，没有证据显示该公司生产的疫苗会导致血栓等症状的风险升高。该公司基于在欧盟和英国接种该款疫苗的1700万份数据，发现没有证据表明，该疫苗和诱发肺动脉栓塞、深静脉栓塞或者血小板减少症等疾病风险上升有必然联系。

阿斯利康还称，截至3月8日，在整个欧盟和英国，已报告了15例深静脉血栓形成事件和22例肺栓塞事件，这比在同样规模的普通人群中自然发生的情况要低得多，并且与其他获准的新冠疫苗情况相似。