“禁足令”实施一年后的法国

2020年3月16日，法国总统马克龙曾发表电视讲话，自17日午间开始实施“禁足令”。一年过去了，法国总理卡斯泰接受媒体采访表示：法兰西岛的疫情令人担忧，是宣布新的防疫措施的时候了。政府目前还没有做出新的限制措施的决定。为更好地抑制新冠蔓延，政府还是把重点放在接种疫苗上。

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总理卡斯泰表示：我们会努力让接种的人数到4月15日时达到1千万，当然先决条件是医药公司承诺的新冠疫苗不能延迟交货。总理卡斯泰16日在全天候电视台BFMTV表示：政府接种目标是5月15日，接种人数达到2千万；6月底达到3千万。

欧盟的接种计划遇到重重困难，法国也是如此。3月12日，阿斯利康将2021年第一季度供给欧盟的疫苗量降至3000万剂，为原定合同义务（9000万剂）的三分之一，较上月作出的承诺数量下降了25%。

对此，法国总理卡斯泰表示：延迟交货这是反常的，欧盟要给予“回击”。

但另一方面他也表示：他对欧洲药物监管机构18日对阿斯康利给出肯定的回答表示乐观。卡斯泰表示：获得欧洲药物局的核准之后，法国也将继续施打阿斯利康疫苗。

法国总理在回答记者提问时表示：我希望接种防疫能够成功。当民众有疑问时，我们的职责是消除疑惑。卡斯泰说：为防止新冠病毒，阿斯利康是有用的疫苗。他还表示：“我们知道有不良后果，但尚未确定其危险性” 。我们都应该对瑞典阿斯特拉公司（Astra AB）和英国捷利康公司（Zeneca Group PLC）研制的疫苗充满信心。

法国总理16日在回答记者提问时表示：我们当然没有成功处理好这场疫情危机” 。他补充说：“我们一年学到了很多东西，但我们必须表现出谦卑的态度”。

大巴黎地区重症监护室已达到饱和。总理对克服困难转移巴黎大区重症患者的医护人员表示敬意。