以身作则！法国总理卡斯泰将于3月19日星期五接种阿斯利康疫苗

在欧洲监管机构-欧洲药品管理局发表结论，认为阿斯利康新冠疫苗“安全有效”之后，法国总理卡斯泰周四傍晚宣布，法国将从周五下午起重新开始施打阿斯利康疫苗。法国总理本人也将于当天接种这一疫苗。

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法国总理在星期四傍晚的新闻发布会上说，法国健康监管最高机构将在星期五上午更新其阿斯利康疫苗接种的建议，以便能从星期五下午起就立即恢复这一疫苗的接种。法国总理卡斯泰还指出，他本人将于星期五接种阿斯利康疫苗，以便能消除法国人对阿斯利康疫苗所存在的怀疑态度。

欧洲药品管理局周四表示，阿斯利康新冠疫苗“安全有效”，与出现血液凝结的更高的风险没有关系。

法国总理指出，欧洲药品管理局非常清楚地表明，阿斯利康疫苗在降低住院和死亡方面所显示出的有效性，远远超过了其产生副作用的极低的可能性。

法国总理保证，由于恢复接种阿斯利康疫苗，“再加上到货的疫苗，我们将实现我们设定的（疫苗接种）目标。”

法国总理卡斯泰还补充说，“我们希望在4月中旬之前，至少接种1千万人，也就是说，今天有资格接种疫苗的所有身体弱的人都能够接种上疫苗；在5月中旬之前，至少有2000万人，也就是说，所有50岁以上的人都能够接种上疫苗；到6月中旬，有3000万人，也就是说，18岁以上的法国人中的三分之二都可以接种上疫苗。”