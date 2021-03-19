全球青年保护气候大游行 要行动不要空的承诺

由瑞典青年学生格雷塔·图恩伯格（Greta Thunberg）在2018年发起“星期五为未来”活动

« 星期五为未来 »（ Friday for Future）的青年活动人士于周五下午再度行动起来，在全球50多个国家游行，呼吁关注气候和环境危机。

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由瑞典青年学生格雷塔·图恩伯格（Greta Thunberg）发起的“星期五为未来”活动今天再次举行集会游行，全球有50多个国家和地区参与今天周五下午集会和游行行。

青年人呼吁关注气候和环境危机，打出 « 不要空洞承诺的口 » （#NoMoreEmptyPromises）。

法国包括里昂等多个城市举行聚会，由里昂气候等多个协会组织，周五下午2点在里昂老城6区集会随后游行。在组织者的脸书上写道，海平面正在上升，我们需要行动，我们需要深刻的改变，已经由上千人支持该行动。

法国有30多个城市参加本次« 星期五为未来 »游行。

瑞典环境活动少女格蕾塔（Greta Thunberg）在2018年首次举着“气候罢课”的标语，在首都斯德哥尔摩的议会大厦前静坐时，随后在几个月的时间得到世界各地年轻人的相应。

在每个周五开展“星期五为未来”罢课行动，呼吁政府和企业立即停用化石燃料、应对气候危机。

从2020年开始席卷全球的新冠疫情也没有减少关注环境的青年人的热情。青少年再度发出呼吁不要空洞承诺，要立即行动起来，采取具体措施保护环境。

2020年环境危机不断发生，在巴西、美国和澳大利发生森林大火，东非各地出现蝗虫灾害。进入2021年北京3月初爆发10年来最严重的沙尘暴，显示自然环境整在遭受严重破坏，各国需要迫切采取保护环境的具体措施。