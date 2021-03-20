2021年法语周和修造中的法语国际城

2021年3月20日国际法语日当天传出的好消息之一是临近巴黎大区的法语国际城工地重新开工。

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2021年第26届法语周（26e édition de la Semaine de la langue française et de la Francophonie）进入尾声，按计划将于周日（3月13日星期六至3月21日星期天）落下帷幕。

3月20日周六，2021年国际法语日（Journée internationale de la Francophonie）当天传出的好消息之一是位于巴黎大区东北方Villers-Cotterêts （法国02省-Aisne与比利时接壤）的法语国际城（Cité internationale de la langue française）工地重新动工。法国的法语国际城预计将于2022年春季落成，接待访客。

法广存档图片：法国的法语国际城预计将于2022年春季接待访客。 Image d'archive RFI : L'entrée du château de Villers-Cotterêts qui accueillera en 2022 la Cité internationale de la langue française et de la francophonie. © Wikimedia Commons

据本台RFI法文网周六（2021年3月30日）报道，修造中的法语国际城位于一座极具象征性的城堡：Château Villers-Cotterêts。就是在这座城堡里，法兰西国王法朗索瓦一世（François 1er）于1539年签署法令，规定法语为行政和法律文件必须使用的官方语言。

法国国家古迹中心（Centre des monuments nationaux）负责人Philippe Belaval解释说，（法语国际城）旨在向公众展示法语是如何形成的，如何演变的，和其它语言或方言是怎样关系；对法兰西的民族构成有怎样贡献，是如何承载着一整套价值观，浇育着各大洲许多国家的知识生活ˎ 文化生活和艺术生活。

未来的跨学科教育场所

未来的法语国际城将是一处跨学科的教育场所，也将是一个扫除文盲的中心。这一地区在历史上，为法国孕育了许多著名大文豪：拉封丹（La Fontaine）ˎ 拉辛（Racine）ˎ大仲马（Dumas）还有梅里美（Mérimée）。

相关视频衔接：

Château Villers-Cotterêts视频衔接：https://www.youtube.com/watch?v=bYFF9eejRsU&t=14s

Cité internationale de la langue française 视频衔接：https://www.youtube.com/watch?v=4RCfXXG3hxQ