法防长：绝对要减少在一些关键领域对中国的依赖

法国国防部长弗洛朗丝·帕利（Florence Parly）3月17日在参加法国参议院外交、国防和军队事务委员会听证会时表示，“在一些关键领域，我们绝对要减少对中国的依赖”。

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帕利在当天的发言中向参议员们表示，法国必须打击的第一个威胁是恐怖主义。她指出，法国正面临着新的对抗领域包括网络空间、海底、信息战。在地缘政治上，她还强调，俄罗斯是法国主要的战略竞争对手之一。帕利说，“离我们很近，在欧洲的北侧和东侧，俄罗斯为了控制眼前的环境，几年来一直在制定反制战略。”她补充说，“随着俄罗斯军事能力的更新，其展示的力量正在成倍增加。俄罗斯还将自己确立为我们在南地中海、中东和非洲的主要战略竞争者之一，在这些地区，俄罗斯正在寻求确保其据点，并毫不犹豫地挑战我们的行动和法国模式，依靠非国家行为者和假信息行动。”

帕利谈到，中国正在推进自己的地位以成为世界第一强国。她说，“最后但同样重要的是，中国正在推进自己的地位。中国在全球范围内尽一切可能实现其到2049年成为世界第一强国的目标：在丝绸之路、印度太平洋、非洲、北极甚至我们的海外领土上，中国正在投资并扩大其影响力。中方不再犹豫地将自己的价值体系强加于人，并蔑视国际规则，特别是那些在空中和海上航行自由的规则。”她提出，“在某些关键领域，我们绝对要减少对中国的依赖”。

帕利说，“与2019年相比，我国从中国的进口量增加了4.5%，尤其是医疗和电子行业。这很能说明我们对中国的依赖，我们必须减少对中国的依赖，特别是在我认为至关重要的领域。我可以举例说明，我们依赖从中国进口的关键矿产、稀土，而这些矿产对于我们制造从阵风战斗机到无人机的国防材料，包括我们士兵的电信设备和移动电池，都是必不可少的。”

此外，帕利强调，地中海将永远不会是一个无法无天的地区。她举例说，3月13日，法国部队在地中海举行了一场前所未有的演习，在这次演习中，设想恐怖分子控制了一艘商船。她还强调，法国需要一个脚踏实地的更为强大的欧洲力量。