在法国的脸书运营遭起诉：涉嫌任由仇恨言论泛滥

记者无疆界(RSF)在周二的一份声明中表示，该全球媒体监督机构已就Facebook在法国的仇恨言论和虚假信息提起诉讼。RSF表示，法国法院对Facebook的判决有可能产生全球影响，该组织正在考虑在其他国家提起类似诉讼。

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据路透社今天报道称，记者无疆界就法国的仇恨言论起诉脸书。就此消息，Facebook法国发言人说，他不能立即对RSF的倡议发表评论。

据记者无疆界(RSF)在周二的一份声明中表示，该全球媒体监督机构已就Facebook在法国的仇恨言论和虚假信息提起诉讼。无疆界记者组织说，在周一向巴黎检察官提起的诉讼中，该组织指控Facebook不顾提供安全网络环境的承诺，任由仇恨言论(尤其是针对记者的仇恨言论)和虚假信息大规模扩散。

据RSF指控，“通过专家分析、个人证词和前Facebook员工的陈述，RSF的诉讼表明……它(Facebook)允许虚假信息和仇恨言论在其网络上泛滥……与服务条款和广告中的声明相反，”

Facebook法国发言人说，他不能立即对RSF的倡议发表评论。

据RSF表示，法国法院对Facebook的判决有可能产生全球影响，该公司正在考虑在其他国家提起类似诉讼。该组织补充说，这起诉讼涉及Facebook法国和Facebook爱尔兰，依据的是法国消费者法典，根据该法典，使用欺骗性商业行为的公司可能面临高达年度营业额10%的罚款。