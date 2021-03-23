接种阿斯利康疫苗：法国一实习医生死亡

法国卢瓦尔河地方卫生局3月23日在一次记者会上表示：一名26岁的实习医生在注射过阿斯利康疫苗10天内出血死亡。但昂热大学医院感染与热带疾病科的医学博士旺多姆(Yves-Marie Vandamme)表示：在死亡鉴定结果出来之前，不能一味把他的死因和接种阿斯利康疫苗结合起来。

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法国地方报刊《西南日报》(Ouest-France)率先报道了这一消息。这名学医6年的实习生3月8日接种了阿斯利康新冠疫苗。他的家人报警的时候已是3月18日，因好几天没有办法和他联系上。

急救车来到南特实习医生住的地方时，发现他已经死在家里。仍根据《西南日报》报道：经过初步判断，这位年轻的医生很可能是因为内部出现而死亡。卢瓦尔地方卫生局和司法部门分别对他死亡案展开调查。

地方报刊《西部报》表示：关于这名学生是否是血栓的受害者，地区卫生局未提供更多的信息。南特共和国检察官皮埃尔·塞纳斯（Pierre Sennès）23日表示：“为确定死亡的原因和情况，似乎有必要展开进一步的分析。就目前而言，有必要等待这些专门调查的结论再确定他的死亡原因”。

南特大学医院免疫学实验室主任瑞吉斯·约西恩(Regis Josien)教授解释说：“我们知道，当有一个全球疫苗计划时，药物警戒数据必然会显示出关联性（在疫苗接种和可疑死亡病例之间），但我们并不掌握这个因果关系。”

昂热大学医院感染与热带疾病科的医院博士旺多姆(Yves-Marie Vandamm)表示：不一定与接种阿斯利康疫苗有关。 他说：“在主动脉或其他地方发生心内血栓形成的情况，医院每天都有同样的病例。而他们并没有接种疫苗。”

旺多姆医生告诉地方卫生局：“我们首先想到的是他的家人”。”在目前这个阶段，这位年青人3月8日接种阿斯利康疫苗后，我们还无法在疫苗和他的死亡之间建立直接的联系。“