阿斯利康疫苗风波

接种阿斯利康疫苗：法国一实习医生死亡

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Le jeune homme décédé avait reçu une injection du vaccin Astra Zeneca quelques jours auparavant le 23 mars 2021
Le jeune homme décédé avait reçu une injection du vaccin Astra Zeneca quelques jours auparavant le 23 mars 2021 © AFP
作者： 法广
6 分钟

法国卢瓦尔河地方卫生局3月23日在一次记者会上表示：一名26岁的实习医生在注射过阿斯利康疫苗10天内出血死亡。但昂热大学医院感染与热带疾病科的医学博士旺多姆(Yves-Marie Vandamme)表示：在死亡鉴定结果出来之前，不能一味把他的死因和接种阿斯利康疫苗结合起来。

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法国地方报刊《西南日报》(Ouest-France)率先报道了这一消息。这名学医6年的实习生3月8日接种了阿斯利康新冠疫苗。他的家人报警的时候已是3月18日，因好几天没有办法和他联系上。

 

急救车来到南特实习医生住的地方时，发现他已经死在家里。仍根据《西南日报》报道：经过初步判断，这位年轻的医生很可能是因为内部出现而死亡。卢瓦尔地方卫生局和司法部门分别对他死亡案展开调查。

地方报刊《西部报》表示：关于这名学生是否是血栓的受害者，地区卫生局未提供更多的信息。南特共和国检察官皮埃尔·塞纳斯（Pierre Sennès）23日表示：“为确定死亡的原因和情况，似乎有必要展开进一步的分析。就目前而言，有必要等待这些专门调查的结论再确定他的死亡原因”。

南特大学医院免疫学实验室主任瑞吉斯·约西恩(Regis Josien)教授解释说：“我们知道，当有一个全球疫苗计划时，药物警戒数据必然会显示出关联性（在疫苗接种和可疑死亡病例之间），但我们并不掌握这个因果关系。”

昂热大学医院感染与热带疾病科的医院博士旺多姆(Yves-Marie Vandamm)表示：不一定与接种阿斯利康疫苗有关。 他说：“在主动脉或其他地方发生心内血栓形成的情况，医院每天都有同样的病例。而他们并没有接种疫苗。”

旺多姆医生告诉地方卫生局：“我们首先想到的是他的家人”。”在目前这个阶段，这位年青人3月8日接种阿斯利康疫苗后，我们还无法在疫苗和他的死亡之间建立直接的联系。“

 

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