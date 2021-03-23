法国外交部召见卢沙野 告知法国不满

中国驻巴黎大使周二被召见到法国外交部，针对卢沙野以及法国使馆对法国研究员和议员发表法国表明不可接受的言论后，法国外交部向中国大使陈述了一系列不满。据法国外交部说，卢沙野的这种方式，对中国与法国两国元首所表达的政治意愿构成障碍，对发展两国关系也构成极其严重的问题。法新社消息说，卢沙野显示“对法国外交部极为直接性质的表达感到震惊”。

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据法新社说，法国外交部亚太司司长贝特朗·洛特霍拉里（Bertrand Lortholary）说， “我们应外交部长让·伊夫·勒·德里安的要求，今天上午召见了卢沙野大使，向他通报我们对他的全部不满。”

该报道说，中国使馆对战略研究基金会（FRS）的研究员安托万·邦达兹（Antoine Bondaz）被指控是反华立场不满，使用 “小流氓”，“疯狂的鬣狗”，“思想巨魔”对其进行攻击。中国大使卢沙野坚持反对法国国会议员访问台湾的计划。中华人民共和国认为台湾是其省份之一，谴责西方官员对台湾的每次访问，并威胁说如果台北正式宣布独立，将使用武力。

法国外交部亚洲负责人贝特朗·洛特霍尔里明确告知他，对中国使馆在公共交流平台使用激烈语气的方法，不能接受，中国使馆的做法超出了任何一个使馆在任何地方能被接受的限度。法国外交部批评说，对法国议员，研究人员，新闻工作者的侮辱，煽动和威胁是根本的原则错误，是恐吓的手段。法国外交部还批评中国大使亲自上阵谴责法国共和国议员，忘记了他的身份职责区分。法国外交部消息说，卢沙野被敦促今后应当严格注意。

据法国外交部说，卢沙野的这种方式，对中国与法国两国元首所表达的政治意愿构成障碍，对发展两国关系也构成极其严重的问题。

据该消息，法国还提醒，法国不同意北京制裁包括法国欧洲议员在内的十名欧洲国民，以报复欧盟对镇压维吾尔族的制裁。

据法新社说，中国大使星期一在一条推文中暗示，由于“日程”问题，他没有在周一对第一张召见传票做出回应，他将在周二前往法国外交部讨论欧盟针对维吾尔族人权问题和有关台湾问题。该报道说，卢沙野被告知：“这些问题不在他被召见范围之内”。

据法国外交部消息说，卢沙野显示“对法国外交部极为直接性质的表达感到震惊”。

中国大使卢沙野已于2020年4月Covid-19大流行开始时被召见。中国驻法国使馆网站上发表一篇文章批评欧洲健康管理危机。北京随后据此指责法国养老院的工作人员放弃职守，任由老人死于饥饿和疾病。