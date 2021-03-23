瑞士罗氏研制新冠鸡尾酒抗体疗法三期成果喜人

瑞士罗氏药厂周二宣布与美国再生元制药合作，联手研发制造对抗新冠病毒抗体鸡尾酒三期试验结束，降低死亡率70%。

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瑞士罗氏药厂(Roche)今天宣布与美国再生元制药合作(Regeneron)，联手研发制造应对新冠病毒的抗体鸡尾酒三期临床试验结束，指出以这种抗体鸡尾酒疗法治疗非住院新冠患者的三期临床试验达到了主要终点。

瑞士罗氏制药巨头表示，由casirivimab和imdevimab这两种单株抗体组成的实验性抗体鸡尾酒疗法，可将新冠患者的死亡率降低70%，对那些无法住院的新冠患者有同样的疗效。

罗氏药厂指出，这款新冠病毒抗体鸡尾酒疗法同时达到了这项试验的其他结果，其中包括能够缓解新冠症状持续时间，从14天减少到10天。

罗氏药厂将很快向监管部门提交该试验以及另一项2/3期试验的结果；后者是把同一种疗法用于住院患者的试验。

自2020年12月底以来，全球已确认有超过1亿236人感染，新冠疫情已经导致超过272万人死亡。美国仍然是死亡人数最多的国家有54万2359人，领先于巴西29万4042人，墨西哥的19万8036人，印度15万9967人和英国12万6155人。