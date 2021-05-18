法国人很快就可外出不强制戴口罩 卫生部长电视讲话

法国卫生部长韦兰说，法国民众很快就可以外出不强制戴口罩了。韦兰表示，法国必须在新冠疫苗接种人数达到“足够”水平，才能考虑在户外能不强制戴口罩措施。

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卫生部长奥利维尔·韦兰（OlivierVéran）周一（17日）在BFMTV电视新闻台上表示，法国将“很快”达到在户外不再强制戴口罩的地步，但他未给出日期。韦兰在电视上回答相关日期的提问时说， “在法国，我们还没达到这个水平，但即将达到。

卫生部长还详细解释： “当您在外面，在一个大城市的中心，有很多商店时，您将在外面排队、吃饭时，会与他人擦肩而过。 这时候，只要我们法国还没有达到足够人数接种疫苗，那么继续强制戴口罩似乎还是比较谨慎的做法。

不过，他还说， “如果您一个人或几个人在一个非常大的空间中，空气非常流通，例如在海滩、在高山、森林、公园，或一条人烟稀少的街道，那里通风良好，那么我们就能够迅速回到重新考虑这个强制戴口罩的问题 ...如果病毒的传播范围继续下降，那么我们就会迅速考虑允许摘口罩的做法”。

至于美国的政策，这名法国部长表示有所保留。美国宣布，那些接种过的民众不受强制戴口罩。韦兰说，拜登做了一个非常重要讲话的同时还说：你要戴口罩，不然你就接种疫苗。韦兰指出，拜登这个讲话结果产生的立即效应是，受到猛烈抨击，因美国自从3、4天以来，注射疫苗的人数笔直下滑，所以还是应该小心行事。

韦兰最后指出，最大的危险是，摘下口罩的动作太快、太大，一句话说：我们立刻摘下口罩吧！结果一个月后、3周后，各位要知道，问题是病毒会重新扩散，然后住院的人一大堆，借着我们必须再度封城。至今，凡是那些宽松动作太快的国家结果都必须走回头路，对他们来说，这实在不是很好的经验。