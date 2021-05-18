马克龙呼吁放弃新冠疫苗专利

法国总统马克龙18日在巴黎为非洲国家领导人和全球金融机构负责人主持一场非洲金融峰会。会后，总统马克龙表示：巴黎峰会敦促取消新冠疫苗专利，允许非洲生产新冠疫苗。法国总统马克龙在会后记者会上表示；如不豁免新冠疫苗知识产权的话，会产生制约因素。制约因素将会阻碍某个疫苗的批量生产。我们支持世界卫生组织、世贸组织、药品专利联盟允许医药技术转让。

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约二十多名非洲国家领导人18日出席了在巴黎举行的非洲金融峰会，这是新冠疫情期间举行的规模最大的面对面高层会议之一。出席会议的国际金融领导人包括国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)和世界银行常务副行长阿克塞尔·冯·托森伯格（Axel van Trotsenburg）。

峰会结束后，马克龙与非盟轮值主席国刚果（金）总统齐塞克迪举行新闻发布会。

到目前为止，非洲受到这场疫情的影响没有全球其他地区那么严重——整个非洲大陆共有13万人死亡。

然而，经济成本却非常明显。世界货币基金组织在2020年底警告称，到2023年之际，非洲未来发展所需的资金将面临2900亿美元的缺口。

在去年4月，20国集团(G20)和巴黎俱乐部(Paris Club)同意暂停偿还公共债务，这一决定受到了欢迎，但是，单靠这一决定也是不够的。需要指出的是，巴黎俱乐部是一个由债权国组成的集团，试图为债务国找到可持续的解决方案。

许多国家希望在这场疫情结束之前暂停偿还所有外债。

马克龙在上个月表示，“我们正通过使用上世纪60年代的解决方案，而共同放弃非洲。”他警告称，失败将导致经济机会的减少及移民的涌入，甚至“恐怖主义”的扩张。

西非开发银行总统向法新社记者表示，非洲需要更长的、超过7年的贷款期限，而且利率为3%而非6%。

“在西非地区，人们的平均年龄是20岁。走进科特迪瓦最大的城市阿比让，你会发现令人难以置信的能量”，他还指出，在过去几年内，非洲的经济增长率达到了5%至6%。

“因此，在这个问题上，与其提供暂缓，不如提供更低的利率。因为发行新的、成本更低、期限更长的债券，比获得债券延期更好”。

在召开这场峰会的前一天，多名国家元首参加了17日组织的一场苏丹债务减免会议，会议目的是为哈姆杜克领导下的苏丹过渡政府争取支持，长期控制苏丹的巴希尔政权已于2019年被推翻。