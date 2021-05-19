法国千万警员示威 保护民众的群体诉求安全与保护

法国警方多家工会决定在警员埃里克-马松（Eric Masson）被谋杀两周后在法国国民议会楼前举行集会示威。据组织者称，有超过35,000人响应了警察工会的号召。法国民众被邀请加入集会。法国各政党绝大部分都参加了示威活动。

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就此，法新社今天报道称，距离总统选举仅有一年时间，法国各方政治家周三参加了一个警察集会，警方谴责他们所面临的日益严重的暴力事件和司法反应的不足。

法国警方工会决定在埃里克-马松（Eric Masson）被谋杀两周后举行集会，他是一名警察，在阿维尼翁（法国南部）的一家车行被杀。4月23日，巴黎地区朗布依埃（Rambouillet）警察局的行政官员斯特凡妮-蒙弗雷（Stéphanie Monfermé）被一名显然已经成为伊斯兰激进化的突尼斯人谋杀，这些悲剧震动了警察部队。

饱受反对派批评的内政部长杰拉尔德-达尔马宁也参加了示威集会。但他的到来，在警察在示威活动中惯用的道具--喇叭声和口哨声中，顺利完成了任务，但也引发争议。示威者对内政部长呼吁说，"你必须帮助我们！"内政部长说，"我们与警察的关系非常好。"

据来自法国西北部的警察米凯尔说，"我是一名警察，我支持我所有的同事，他们每天都冒着生命危险。这并不容易，我们需要更多的人进行安全干预。“米凯尔说："我是一名警察，我支持我所有的同事，他们每天都在冒生命危险。

缺席集会的司法部长埃里克-杜邦-莫雷蒂（Eric Dupond-Moretti）是示威者和工会的目标，他们要求采取更有力的刑事对策，特别是对袭击警察的人处以必要刑罚。

据一位警方工会成员在掌声中雷鸣般地喊道， "警察的问题就是正义！" 台上有几位受伤警察或其亲属的证词，或在台上播放了这些证词。

据法新社说，在一个月后的地区选举和一年后的总统选举中，安全问题已经成为主要的竞选主题之一。

从极右翼的国民大会到共产党，以及社会党和绿党议员都加入了集会。

自阿维尼翁悲剧发生以来，法国政府已经向警方工会做出了承诺。

政府特别承诺将因对警察或宪兵犯罪而被判处终身监禁的人的安全期延长至30年。政府于周三提交了一份相关的修正案，作为对司法部长提出的司法系统 "信心 "法案的一部分，预计将在本周内进行表决。总理Jean Castex还表示，他赞成对袭击警察的人减刑的可能性进行更严格的限制。

抗议者明确谴责司法机构对他们的问题负有部分责任，认为司法机构没有按章惩罚罪犯，在他们中间建立了一种有罪不罚的感觉。

但工会感到遗憾的是，他们 "最重要的要求"，即对 "袭击执法人员 "的人 "实施最低刑罚"（也称为最低刑期），并没有得到 "考虑"。

据法新社说，距离总统选举仅有一年时间，来自政治光谱各方的法国政治家周三参加了这个由警察举行的集会，谴责他们所面临的日益严重的暴力和司法反应的不足，这是一个选举敏感问题。他们说，警察工会在他们中的两人死亡后一致呼吁民众表达他们的支持，有超过35000人响应。

内政部长杰拉尔德-达尔马宁（Gérald Darmanin）和除极左派以外的各政治派别领导人都出席了会议，因为安全问题成为一个月后的地区选举和一年后的总统选举的主要竞选主题之一。据内政部长杰拉尔德-达尔马宁周三在短暂出席集会时强调："没有什么比在共和国支持警察更正常的了。”

根据4月底公布的一项民意调查，安全和打击恐怖主义以及打击犯罪是今天法国人的第四和第五大优先关注事项，排在健康、抗击新冠病毒和教育之后，但在解决失业、环境保护或打击非法移民之前。

各种左翼人士，如巴黎市长安妮-伊达尔戈，也出席了会议，尽管安全问题在传统上不是左翼的爱好之一。

据法新社说，法兰西不屈服党领袖及公开宣称竞选总统候选人让-吕克-梅朗雄周三没有参加这一集会，并将警方工会在国民议会外召集的警察集会描述为 "派别性质的示威"。梅郎雄批评说，警察示威不去抗议那些造成不幸的人丧生的原因，而是矛头指向机制比如司法。

法新社说，警员埃里克-马松（Eric Masson）是在执法查讯逮捕毒品走私时遭枪杀。