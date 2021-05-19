法国缓步解封 咖啡酒肆今早上座

法国今天一早开放饭店酒吧咖啡露天坐台，博物馆，电影院，一些体育场所也含人数限制条件开放。巴黎今天虽然没有阳光灿烂，但街头车水马龙景象显示繁忙：出门人数明显增多。巴黎咖啡馆前几乎都摆放了露天服务座，法国人回到了咖啡报纸晨际悠闲时光，因为很多法国人表示，禁封对于他们来说，最缺的就是不能去饭店咖啡和与朋友相聚。

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巴黎人今天显示兴高采烈。今天天气预报有雨并出现反季低温。因为早晨云隙时而透射阳光，很多人满足地坐在咖啡馆前的露天桌椅前。几个月的禁封，被指憋坏了很多法国人。

法国各家涉及解禁开放的服务单位，连日来大做准备。露天座间距也被严格检查遵守，一种丈量标准间距木尺行销走俏。大街小巷可以见到各家饭店乘机扩张人行道以及街畔位置的室外客座地盘，打桩置柱，摆放有一定舒适度的座椅，甚至安装可以取暖的烘热设备。

法国连日疫情指数均显示好转，医院急救间病人人数下降，确诊者人数下降，死亡率与感染率也下降，官方谨慎称疫情还在但被控制。卫生当局告诫民众仍然不要松懈防疫的基本措施与举止。

法国从今天起，将宵禁的时间从19点后移到21点。今天部分开放后，一场预计有规模的示威游行也被允许上街。由法国警方工会组织的抗议对警方的暴力示威，被允许在法国国民议会前集会。法国民众也被邀请加入集会。今天早上报告的一项民调显示，百分之80以上的法国人支持法国警方。法国所有政治党派，除了法兰西不屈服党，都表示参加这一示威集会。从疫情角度，法国当局也将此视为防疫的考验。