今夏又可登埃菲尔铁塔

巴黎名景-埃菲尔铁塔因新冠关闭了7个多月之后，将于7月16日重新开放。预订门票从6月1日开始。网上购票占的比例为1/3。运营商表示：重新开门后，铁塔售票处照常。

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巴黎名景-埃菲尔铁塔因新冠关闭了7个多月之后，将于7月16日重新开放。预订门票从6月1日开始。网上购票占的比例为1/3。运营商表示：重新开门后，铁塔售票处照常。

由于新冠疫情，埃菲尔铁塔从2020年10月30日关闭至今，去年亏损达5千2百万欧元。预计今年亏损更惨重， 将为7千万欧元。

运营商负责人(SETE) 马尔丹(Jean-François Martins)表示：铁塔电梯的载客量将控制在正常容量的25%。今年夏季，铁塔每天的接待能力可达到1万人，与去年夏季的访客量持平，但远达不到新冠疫情发生之前每日25000人的到访量。

除了三层正在修复不对外开放之外，参观者可以去每一层参观。为迎接2024奥运会的上漆工程，由于上一次刷油漆的表层和文物内部的铅含量超标暂时中止。运营商负责人(SETE) 马尔丹表示，今年秋季之前不会再安排上漆工程。

为确保公众安全，运营公司加大了监控力度和频率，过去50个检测点，现在70个；每周检查一次。本次2019年初至2022年11月的刷漆工程，预算5000万欧元，迎接2024年的巴黎奥运。

卢浮宫已重新开放

另外，巴黎卢浮宫（Louvre Museum）关闭将近7个月后，已于5月19日重新对外开放。

卢浮宫是世界上最受欢迎的博物馆之一，每年约有1,000万人次的参观，但由于新冠疫情影响，自2020年3月以来，卢浮宫仅开放了四个月。

为了遵守防疫措施，游客必须在线上预订卢浮宫门票，并且在参观期间必须戴上口罩。

19日，卢浮宫外许多民众正在排队准备进入参观，地上注有提醒游客保持社交距离的标志，大部分民众戴着口罩。