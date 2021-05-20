法国总统大选第二轮新民调 马克龙与勒彭仍意向遥遥领先

根据一项民意调查显示，马克龙和法国极右翼领导人玛丽莲勒彭仍是2022年总统选举的两个潜在 "最终人选"。在第二轮投票意向调查中，即将离任的共和国总统马克龙将以53%的选票获胜（比一个月前减少了1个百分点），而国民团结党主席玛丽莲勒彭（比一个月前加了1个百分点）则为47%。2017年的大选中，马克龙曾获66.1%的选票，勒彭则得33.9%。

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据法新社消息，法国哈里斯互动公司Harris Interactive为《挑战》Challenges杂志进行的调查显示，马克龙和勒彭在第一轮中的差距仍然非常小。

投给玛丽莲勒彭最多的是35-49岁的人，而埃马纽埃尔-马克龙则主要受到65岁及以上人群的青睐。

在经济问题上，法国人有61%的人判断玛丽莲勒彭"不可信"，马克龙有53%。

根据这个民调，受访人中也有57%的人认为 "法国有太多的移民"，这一评估在玛丽莲勒彭支持者中攀升至94%，在Les Républicains（右派，反对派）中为84%，远远高于其他政党。

据该报道，该民调是哈里斯互动公司为《挑战》杂志进行的调查，于5月14日至17日在网上进行，根据配额法对18岁以上的法国人口中具有代表性的1,236人进行了调查。误差率在1.4和3.1点之间。

该消息没有提及民调对参选和第一轮投票，以及其他候选人第二轮对决情况。