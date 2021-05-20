竞选经费涉嫌作弊：法国前总统萨科齐今再受审但未出庭

审理法国前总统尼古拉-萨科齐2012年总统竞选活动中过度支出的Bygmalion案，今天在巴黎开庭，这位法国前总统没有到庭，但涉案的萨科齐对司法调查人员说："我仍然想知道钱去哪儿了。"一个半月前萨科齐在另一起案件中被定罪。

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据法新社消息，计划持续一个月的庭审本应在3月中旬开始，但由于杰罗姆-拉弗里勒（Jerome Lavrilleux）的律师住院因此被推迟。一般认为，杰罗姆-拉弗里勒是该案件的核心主角，他在法国右翼引起了一连串的爆炸性事件。

萨科齐在3月份也没有出庭，由他的长期聘雇律师蒂埃里-赫尔佐格代理。但同案另外13名被告则出庭。

今年3月，萨科齐成为法国第五共和国第一位被判刑的前总统：他因腐败和权钱交易被判处三年监禁，其中两年缓期执行。

这位前总统表示，他不会 逃避这一庭审责任，但只会出席与他有关的庭讯。他的庭讯定于6月14日这一周进行。

据法新社说，在称之为 "Bygmalion "案中，他将面临一年的监禁和3750欧元的罚款的危险，该案以与人民运动联盟（原共和党）有关的通讯社命名。鉴于所面临刑罚，他的出席不是必须的，可以由律师代理。

与萨科齐同案的13名共同被告，都是Bygmalion和右翼UMP党的前高管、会计师, 他们被指控欺诈或共谋卷款，萨科齐没有被指控系统性用虚假发票来掩盖其竞选活动的过度支出，此案由Jérôme Lavrilleux本人在2014年的一次令人惊讶的电视忏悔中曝料。但是，据检方称，尽管尼古拉-萨科齐多次明确提醒超过上限的风险，但他还是放任了这些开支，而且他 "毫无疑问地 "从欺诈中获益，使他拥有 "比法律允许的多得多的竞选支持"：总共至少有4280万欧元，或几乎是当时法定上限（2250万欧元）的两倍。

Jérôme Lavrilleux当时是萨科齐竞选办公室副主任，又是人民运动联盟主席科贝（Jean-Francois Copé）的办公室主任，知掌所有机密。他最初被指控是为了他老板的政治前途而建立了一个 "战争基金库"。科贝已被司法澄清清白，只作为证人出庭。科贝的律师说，他将在定于5月27日举行的听证会上回答 "所有问题"。

据司法调查，总统想竞选连任，计划快速竞选宣传，15次集会，包括4次大型集会。但这台竞选机器正在耗尽能量：舞台、音响和灯光的 "最先进的技术手段"，大型会议的 "宏伟而细致的舞台设计"......价格一直在攀升。但而当第一批关于超支风险的警告下来后，候选人仍要求加快步伐。总共加有40多次会议。指控中还说，一场 "密度罕见 "的运动，其特点是 "非常迅速 "地连续举行集会，而且负责人 "完全是即兴发挥"。

据检方认为，为了避免候选人萨科齐不得不公开承认他的开支 "惊人 "地暴超，以及随之而来的 "政治和财务后果"，涉案人决定 "清除 "竞选账户。

由于采用了双重计费制度，集会的价格被大幅降低，其余部分则以虚构的党内会议的名义向人民运动联盟计费。

此案中，竞选主任纪尧姆-兰伯特(Guillaume Lambert)因欺诈而受审，但他坚持认为，该系统是在他不知情的情况下建立的。他还赞成Bygmalion高管个人乘机致富的论调。

据前总统尼古拉-萨科齐对调查人员说："我仍然想知道钱去哪儿了。"他说，他的竞选集会的平均价格与他的社会党对手弗朗索瓦-奥朗德的集会 "一致"。但是奥朗德最终在第二轮选举中击败了他。

据法新社说，该庭审将持续到6月22日。