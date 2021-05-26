中国点名法国促其推动中欧投资协定

中国与法国商贸今天举行部长级视频会议。中国商务部部长王文涛周二下午在与法国外贸部长级代表李斯特举行视频会谈时称，中欧投资协定是一项平衡、高水平、互利共赢的协定，希望法方发挥积极作用，推动协定尽早签署生效。法国方面至此没有关于这一会议的细节透露。欧洲议会20日高票决议冻结欧盟与中国的投资协定。

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中国商务部长今天说，希望法国发挥积极作用，推动中欧投资协定尽早签署生效。路透社今天报道，中国商务部部长王文涛周二下午与法国外贸部长级代表李斯特举行视频会谈时称，中欧投资协定是一项平衡、高水平、互利共赢的协定，希望法方发挥积极作用，推动协定尽早签署生效。

商务部网站周三新闻稿并援引他指出，双方应落实两国元首共识，打造中法合作新动力，更好发挥进博会、消博会等平台作用，扩大农产品贸易规模，落实好《中欧地理标志协定》，加强气候变化领域和第三方市场合作，同时希望法方为中国企业赴法投资提供公平的营商环境。

路透社说，欧洲议会上周同意冻结中欧投资协定批准程序，并且说中欧全面投资协定在“临门一脚”之时遇阻。欧洲议会冻结批准程序，令处于法律审核阶段的协定陷入困局，目前难言协定走向“中止”抑或“终止”。若考虑到协议涉及到的双方经济利益，回旋空间仍存，只是时间线会大大拉长。

路透社说，中欧双方团队此前正就协议文本进行审核与翻译等技术工作，这也是协议正式生效前的最后程序。多位分析人士认为，中欧投资协定在收尾阶段搁浅，意味着双方都将付出极大成本，但从现实的经济利益考量，双方或会另安排一定形式的磋商。