法国首例 4名学生推特侮辱亚裔言论遭判刑与罚款

四名因在推特上发文涉嫌煽动仇恨亚洲社区而受审的青年，周三被法国法院判处两天的公民培训。至少有7个团体或个人联合对他们提起诉讼。

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据法新社今天报道称，该案件在2020年10月28日开始，当时法国总统马克龙刚刚宣布第二次疫情封锁行动。他们把针对 "中国人 "和整个亚洲社区的仇恨信息在推特上传。

这些推文针对华人社区，严重攻击亚裔华人与病毒有关联。这些被定罪的青年年龄在19至25岁之间，被认定犯有 "公开挑衅罪，但没有后果，推特内容被指控攻击与出身或原籍相联系。

据巴黎刑事法院命令他们向七个民事方中的每一方支付250欧元和最多1000欧元的连本带利的赔偿金。

据作为该案原告的法国中国青年协会的律师索林Soc Lam说，"这是第一次有人根据刚刚在巴黎检察院内成立的国家打击网络仇恨中心的倡议被判刑，"索林并指出判决是 "极其象征性的轻判"。但据索林又说："他们可能会鼓励一些人再次这样做，"据他指出，这个审判已经给出了 "一个信号"：那些想模仿这四个被定罪的青年的人可能会被送到法庭上。

这些被告都没有任何犯罪的前科。

案中第五人被无罪释放。

一项调查揪出了几个匿名发布仇恨言论的推特账户身份，包括这五名被告。

还有另外四人在案发时还是未成年人。法新社说，未来这4个小青年还将面对一个专门判决成年人以下的未成年犯罪的庭审。但出庭日期目前未定。