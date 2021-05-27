法国人信任警察甚于信任法官

根据一项民调显示，就警察人员和法官来比较，法国人比较支持警察，甚于支持法官。奥多沙民调公司（Odoxa）说：数据显，只有二分之一的法国人表示信任司法，而四分之三（75％）的人表示他们信任警察。法国人认为警察比较勇敢，更有效率，而且比较不松懈。

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就在当前警察和司法部门之间激烈较量之际，民调受访的法国人并未在相关部部长之间指出哪个才是胜利者。 周五出刊的费加罗报（Le Figaro）引述Odoxa的民意调查结果显示出，十分之三的公民对对内政部部长达尔马尼Gérald Darmanin和司法部长杜培提Eric Dupetti的看法良好。

另一方面，整体来说，这两个机构的民意支持度的比赛结果，转而有利于警察。

80％ 法国人认为警察更有勇气（49％认为是法官），更有效率（63％选择警察，42％选择法官）；但认为警察比较松懈的（27％选择警察，46％选择法官）。

他们怀疑警察“对待每个公民，不论其出身如何，都一样”（53％的人不这样认为）。此外， 超过三分之一的人也认为这些警察“不值得尊敬”。 这种感觉在年轻人中尤为明显（18-24岁的年轻人中占42％，25-34岁的年轻人中占44％）。 不过他们当中却有54％认为警察“执法正确”。

法国人认为法官太松懈

这种“尊重感”比较是法官的一种素质（66％的受访者如此认为）。 大部分的法国人认为，法官们没有党派倾向：60％的人认为法官“立场不站左边，也不站右边”。 十分之一的法国人称赞他们“对待每个公民，不论其出身如何，都一样”（占了52％），认为法官是“有勇气”的人（占了49％）。 但是，与此同时，法官通常被认为过于松弛懈怠（46％民众如此认为）而不不够有效率（56％如此认为）。

奥多沙民调公司提醒说：“多年来，实际上几乎总是这样，”司法部门“在民调中总是形象很差。” 2019年9月，有62％的法国人认为司法“功能很差”，只有二分之一的人表示信任司法，而四分之三（75％）的人表示他们信任警察。