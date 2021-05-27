马克龙凭吊卢旺达图西人遭种族灭绝纪念馆 发表讲话

法国总统马克龙历史性访问卢旺达。马克龙访问基加利重要日程，包括到访凭吊卢旺达图西族遭种族灭绝大屠杀纪念馆。马克龙在纪念馆前发表了长篇讲话。

广告 继续浏览后续

据马克龙讲话开场说，只有那些经历过黑夜的人才能讲述。这些话语充满了庄重和尊严，在这个地方，在基加利的吉索兹纪念馆回荡。

诉说黑夜。这些话语唤起了一种无边的寂静。一百多万男人、女人和儿童的沉默，他们不再能在这里讲述那一个人类无尽的日蚀，那是一切都陷入沉默的数个时辰。

他们诉说我们的受害者的绝望的奔跑，他们逃入森林或沼泽。是一场没有抵达、没有希望的奔跑，这是一场无情的追捕，每天早上、下午又开始了可怕而平庸的罪恶重复。

它们使我们听到了那些在跌跌撞撞之后，面对死亡或刽子手的酷刑，甚至没有一声呼叫。有时是为了让他们亲人，父母，孩子或朋友逃命，试图保护他们到最后一口气息。他们跌入沉寂，在黎明升起时分让位于那些 一起 杀戮的人和那些去 "工作 "的人聚集兴奋的癫狂。

这个地方，在Gisozi这里，要恢复归还给他们被剥夺的一切：每一张脸，一个历史，很多记忆。欲望，梦想。最重要的是一个身份，一个名字，所有人的名字，都一个一个毫不倦怠地镌刻在这个纪念馆的永恒的石头上。

伊布卡，记得。

在这些话语中，我们也听到了那些承受着那晚的伤痛的人的话语，那些承受着曾经和仍然在那里的伤口仍未愈合的人的话语。那些人的苦难我们在之前、期间、甚至之后都没有听说过，这也许是最糟糕的。幸存者，逃生者，孤儿，正是由于他们的证词，他们的勇气，他们的尊严，让我们良多考量，这不仅仅是数字或文字，而是他们的生命不可替代的厚度。

这些话语讲述了一个有名有姓的悲剧：它叫种族灭绝。然而，话语并没有局限至此。因为这确实相关于一个生命，它的所有梦想，被一百万次地斩断。

灭绝种族罪是无法比较的。它有一个系谱。它有一个历史。但它是独一无二的。

灭绝种族罪有一个目标。杀手们只有一个犯罪念头：消灭图西人，消灭所有图西人。男人、女人、他们的父母、他们的孩子。这种固执念头已经把所有试图阻止它的人扫地出门，它从未失去目标。

一个种族灭绝都来自于远方。它在准备中。它有条不紊地占据了人们的头脑，废除了对方的人性。它植根于幻想中的叙事，植根于统治策略。它是通过每天的羞辱、分离、驱逐而建立的。然后，绝对的仇恨被揭示出来，是灭绝的机制。

灭绝种族罪不能被抹去。它是不可磨灭的。它永远不会结束。你不能在种族灭绝之后如常活着，你要尽可能地与它一起生活。

在卢旺达，人们说4月7日鸟儿不唱歌了。因为鸟儿知道，应由人来打破这个沉默。

而我们正是以生命的名义，必须说、指认、承认。

那些在沼泽地、山丘和教堂中出没的杀手没有法国的面孔。法国不是帮凶。流淌的鲜血并没有玷污法国的武器和法国的士兵的手，他们也亲眼看到了这一不可告人的事情，只是包扎了伤口，并把泪水咽了回去。

但是，法国在卢旺达有一个角色、一个历史和一项政治责任。它有责任：正视历史，承认它长期以来让沉默战胜了对真相的审视，从而给卢旺达人民带来了痛苦。

法国在1990年卷入了一场史无前例的冲突，它没有听到那些警告它的声音，或者它高估了自己的实力，认为自己可以阻止最坏的情况发生。

法国不明白，它想防止地区冲突或内战，实际上是站在一个种族灭绝政权一边。由于无视最清醒的观察家的警告，法国在导致最坏结果的漩涡中承担了压倒性的责任，尽管法国正试图避免这种情况。

1993年8月，在阿鲁沙，法国与非洲人一起认为已经赢得了和平。法国的官员和外交官们为之努力，相信妥协和权力分享可以取得胜利。法国的努力是值得赞扬和勇敢的。但他们被一个种族灭绝机制扫地出门，这个机制不想让其畸形的计划受到任何阻碍。

1994年4月，当刽子手们开始他们可憎的所谓 "工作 "时，国际社会花了近三个月的时间，三个无休止的月，才做出反应。我们把几十万受害者都抛弃在这种无休止禁闭之中。

事后，虽然法国官员有清晰的思路和勇气将其描述为种族灭绝，但法国却没有得出相应后果的总结教训。

从那时起，27年的苦涩距离已经过去。27年的误解，有虽真诚但不成功的和解尝试。对于那些历史仍然被记忆的对立所误导的人来说，是27年的痛苦。

今天，我怀着谦卑和尊重的心情站在你们身边，就是承认了我们的巨大责任。因此，梳理和历史学家的研究工作才能获得的认知与事实应当继续。通过支持新一代的男性与女性研究人员，他们勇敢地开辟了一个新的知识领域。希望与法国一起，参与卢旺达这段历史的所有各方都能反过来开放他们所有的档案。

承认这段过去也意味着首先要继续寻求建立正义的工作。法国通过承诺，确保任何涉嫌种族灭绝罪的人都不能逃脱法律制裁。

承认这段过去，即我们的责任，是一种不求回报的姿态。对我们的苛求，也首先是对我们的苛求。在过去如此多的沉默之后，这是对受害者的欠债。这也是我们能给生者的礼物，如果他们接受，我们还可以减轻他们的痛苦。通过我们的亏欠、我们的贡献，这个承认的旅程为我们提供了走出这个夜晚的希望，让我们再次一起行走。在这条道路上，也许只有那些经过黑夜的人才能宽恕，给我们宽恕的礼物。

迪布卡。

今天，在此，我想向卢旺达青年保证，另一次相遇是可能的。在不抹去我们过去的任何东西的情况下，卢旺达青年和世界其他地区之间有机会建立一个相互尊重、清晰、支持和相互要求的联盟。

卢旺达青年和法国青年之间相互要求的联盟。

这就是我在Gisozi这里发出的呼吁。这就是我想向那些我们仍将保持记忆的人致敬的意义，他们被剥夺了未来，我们应该为他们创造一个新的未来。