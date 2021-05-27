马克龙出访卢旺达 解决1994年种族灭绝事件的沉重负担

法国总统马克龙周四抵达卢旺达进行高度象征性访问，本次出访的目的实现两国外交紧张的最终和解；因1994年法国在卢旺达的图西族种族灭绝事件中的作用，而导致双方长达超过25年的外交紧张。

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法国总统府表示，国家元首所乘飞机在当地时间早上7点15分（格林尼治标准时间5点15分）后降落在基加利。

近中午时，马卡龙在种族灭绝纪念馆发表期待已久的讲话，在20分钟的演讲中，马卡龙说了哪些话呢？据法国政府发言人阿塔尔（Gabriel Attal）周三说："共和国总统愿意正视我们的历史，我们的过去，并且完全透明，这是向前迈进的最好方式"。不过发言人没有透露总统讲话的具体内容。

法新社指出，无论说什么，马克龙都将比他的前任们，特别是萨科齐，走得更远，

自马卡龙五年执政开始以来，法国采取了一系列打破僵局的举措，弥补了这一差距。其中最近的一次是3月份公布的一份长达1200页的报告，报告的结论是，当年法国负有 "沉重的、破坏性的责任"，当时的社会党籍总统密特朗及其周围官员，对巴黎当时支持的胡图族政府的种族主义和种族灭绝的倾向 "视而不见"。

卢旺达总统卡加梅称他可以 "接受 "这份调查结果，并说如果马克龙道歉，那将是一件非常好的事情。 为了具体体现双方关系的正常化，马克龙和卡加梅将在下午举行联合新闻发布会，预计他们将宣布法国恢复派遣驻基加利的大使，该职位自2015年以来一直空缺。

对两位国家元首来说，解决过去的问题将最终打开 "新的一页"，马克龙希望看到法国在基本上是英语国家的东非有更多的影响力，而不仅仅是在西非。

然而，在卢旺达，反对派对马克龙 "面对自2000年以来，卡加梅总统的专制统治和侵犯人权行为保持沉默 "表示遗憾。2015年的宪法改革使卡加梅有可能继续执政到2034年。

此外，马克龙将为基加利 "法语国家文化中心 "的落成典礼剪彩，根据总统府的说法，这一机构 "不仅旨在促进法国文化，而且旨在促进法语国家的所有资源，包括该地区的艺术家"。

马克龙将于周五前往南非，进行一次针对新冠疫苗接种问题的访问。