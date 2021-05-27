马克龙到访卢旺达 庄严说来承认历史责任

法国总统马克龙今天到访卢旺达。对马克龙来说是一次历史性的旅行，他是1994年图西族种族灭绝事件以来第二位前往卢旺达的法国总统。在经历了长期的分歧对立后，两国在过去三年里关系改善越来越密切。法国国家元首访问日程繁忙。马克龙发表长篇讲话承责，没有确指道歉，本台报道称但许多卢旺达人希望法国对1994年的大屠杀事件作出道歉。

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据本台报道称，5月26日星期四，在飞往卢旺达之前，马克龙吐露了他对此次访问的 "深刻信念"：法国总统相信，"我们与卢旺达和非洲的历史将写下新的一页"。在基加利，他将与保罗-卡加梅举行新闻发布会，之后两人将举行会议并共进午餐。

法国总统本周四（2021年5月27日）首次来到卢旺达。他是1994年图西族种族灭绝事件以来第二位出访的法国总统。此行的第一个重点是参观了埋葬着25万多人的图西族种族灭绝纪念馆。在这次访问之后，法国国家元首发表讲话，涉及法国的责任。

马克龙没有讲出 "道歉 "一词，但卢旺达人士对这一道歉一直有所期待。马克龙提到法国的 "责任"，他认为法国并不是同谋："那些在沼泽地、山丘、教堂里出没的杀手并没有法国的面孔。法国不是帮凶。流淌的鲜血没有玷污法国的武器，也没有玷污法国的士兵的手，他们也用眼睛看到了难以启齿的、包扎好的伤口，并把泪水呛了回去。"

法国总统马克龙讲话随后回到了法国的职责："但法国在卢旺达有一个角色、一段历史和一项政治责任。它有一个责任：正视历史，承认它对卢旺达人民造成的那份痛苦，因为它长期以来让沉默压倒了对真相的审查。法国在1990年卷入了一场之前没有任何经验的冲突，它没有听到那些警告它的声音，或者它高估了自己的实力，认为自己可以阻止最坏的情况发生。法国不明白，它想防止地区冲突或内战，实际上是站在一个种族灭绝政权一边。由于无视最清醒的观察家的警告，法国在导致最坏结果的螺旋式上升中承担了压倒性的责任，尽管它正是在努力避免这种情况。"

尽管如此，法国国家元首还是谈到了受害者的宽恕："只有那些经历过夜晚的人或许才能宽恕，给我们宽恕自己的礼物。"