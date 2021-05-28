法国西部发生持刀袭警案造成3人受伤 凶手死亡

法国西部南特市附近的埃德尔河畔拉沙佩勒（La Chapelle-sur-Erdre）市镇5月28日发生了一起持刀袭警事件，造成一名女警察重伤和2名宪兵轻伤。孤身作案的袭击者在与警方交火后死亡。

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赶到事发现场的法国内政部长达尔马宁(Gerald Darmanin)介绍称，“上午9点45分，一个人来到市警察局，用刀野蛮地袭击了一名女警察，幸运的是她存活下来（...）。该人随后逃跑，并逃脱了第一次逮捕。”据悉，该男子在袭击过程中还抢走了受伤女警的武器。当地警方随即展开全力追捕，大约有250名法国国家宪兵队员参与到了追捕过程中。同样参与追捕行动的还包括两架直升机、三支警犬队和一支机动警察中队。警方表示，在搜捕过程中周围的学校经被保护起来。

达尔马宁说，当被搜捕队伍找到后，袭击者试图抵抗并显然使用了从受伤女警抢来的武器向搜捕人员开火。在这次交火中，两名国家宪兵队员受了轻伤，涉及手和胳膊部位。袭击者也被击中制服，后因伤势严重死亡。达尔马宁强调，尽管身受重伤但遇袭的女警还是活了下来，他向受伤女警和其所有警察同事表示同情，并称“我知道他们也是针对我们执法机构的暴力的受害者”。

达尔马宁说，袭击者是“法国人，在法国出生，年龄约为40岁，警察知道他”。该嫌疑人曾于2013年入狱，2016年，他的名字出现在了法国警方的“预防恐怖主义性质极端化示警名单” （FSPRT）当中。他还被诊断为严重的精神分裂症患者，事发前正在接受治疗。

达尔马宁补充说，“当该男子从监狱出来时，他被安置在一个由专门协会监控的公寓里，以帮助他进行健康监测。”据悉，该男子“从未被判定犯有恐怖主义罪行，只是因为普通犯罪（入狱）”。达尔马宁说，如果袭击者的确切动机尚不清楚，那么他想“明显地袭击宪兵”。