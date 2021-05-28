马克龙抵访南非 聚焦抗疫合作

法国总统马克龙周五抵达南非，继续他的非洲访问。在访问卢旺达之后，马克龙访问南非的重点是抗疫合作以及讨论面对疫情造成的经济危机。

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据法国总统府称，马克龙于当地时间午后12:30左右抵达约翰内斯堡，并将前往首都比勒陀利亚，南非总统西里尔-拉马福萨在总统府举行欢迎马克龙仪式。

马克龙与拉马福萨两人将举行一对一的会谈。南非总统府周四在一份声明中说，他们将讨论在南非和非洲大陆其他地方制造疫苗的议题，以及暂时取消那些针对Covid-19疫苗的知识产权。

据法新社报道，两位国家元首两周前在巴黎会晤，并就获得疫苗的迫切问题进行了多次交流。南非和印度正在开展运动，要求各方放弃专利，以便每个国家都能生产疫苗。

南非这个非洲大陆的主要工业大国迄今只为其5900万人口中的1%接种了疫苗，而且其为老年人接种疫苗的活动上周才开始。该国是非洲受影响最严重的国家，有160多万个确诊病例，超过56,000人死亡。

马克龙一年多前就计划访问南非，因为新冠病毒疫情大流行而不得不推迟。法国总统一直积极实现这次访问，据爱丽舍宫在马克龙抵达南非访问前表示，因为南非 "是法国在非洲大陆的一个主要合作伙伴"。

两位总统随后将在下午访问比勒陀利亚大学校园，启动一项由欧盟、美国和世界银行支持的支持非洲疫苗生产的计划。

据马克龙在5月初曾表示，优先考虑的是技术转让，以便在贫困国家建立生产基地。

法新社说，疫苗这个行业更多集中在美国、欧洲、亚洲，还有一点在拉丁美洲。法国总统府表示说：今天，非洲生产的对抗新冠病毒的产品非常少，而且尤其是至今没有疫苗。据马克龙补充说，取消专利 "将是一个解决答案，在生产出足够多的疫苗后，才会是一个成本问题"。

在此行之前，巴黎强调，自卫生危机开始以来，比勒陀利亚一直是 "重要的合作伙伴之一"，包括在建立Act-A这一开发疫苗、药品和诊断方法以及加强全球卫生系统的倡议中。

预计两位总统还将讨论气候和经济问题，因为法国旨在增加其在南非市场的存在。法国与南非两国总统预计还将讨论莫桑比克北部的安全问题，该地区三年多来一直受到圣战分子袭击的困扰。

周六上午，马克龙将与法国在当地各界人士见面，这是他通常在国外访问时的做法。他可能会提到法国决定对来自南非的旅行者进行为期10天的检疫措施，爱丽舍宫承认，"这给我们在该国的同胞带来了困难“。

法新社强调，这一措施将适用于除总统以外的所有此次官方代表团成员。

在起飞返回法国之前，马克龙将访问纳尔逊-曼德拉基金会，该基金会以南非第一位黑人总统的名字命名，其今天的主要任务是抗击艾滋病和推动农村的教育。