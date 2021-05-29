疫情财政压力：法国报2200亿欧元赤字

因新冠疫情，法国国家预算赤字大幅增加，在2021年将上升至 约2200亿欧元，而最初的财政预算法（LFI）中预测为1733亿欧元。法国社会保险以及地方政府赤字没有计算在其中。

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据法国公共预算部长奥利维尔-杜索普周六报告，法国国家预算赤字在2021年将上升至 "约2200亿欧元"。该部长表示，预算赤字增加近470亿欧元是疫情下法国继续采取援助措施以最好地配合经济复苏的结果"。

据公共预算部长奥利维尔-杜索普Olivier Dussopt和经济部长勒梅尔Bruno Le Maire周四在接受《回声报》采访时详细介绍了政府将于6月2日提交一份整顿财政法案（PLFR），其中包括150亿欧元的额外紧急措施，这些措施将特别用于资助部分活动和对困难企业的定向援助。

根据法国国家统计局周五公布的数据，法国第一季度的增长未能实现原先预测增长数，国内生产总值（GDP）下降了0.1%，而最初的评估认为增长为0.4%。

Olivier Dussopt还没有给出公共赤字的新评估，其中还应包括社会保险赤字和地方当局的赤字。

据法新社说，迄今为止的公共赤字预测为9%，预计这将使法国的公共债务增加到国内生产总值的118%，这是一个前所未有的水平。自新冠肺炎病毒疫情开始以来，法国采取了为支持经济活动和就业而实施不惜一切代价的措施立场。