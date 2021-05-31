新冠疫苗接种 法国社保局提供一网站可领取证明

法国医疗保险局宣布提供一个网站， 民众可上网领取疫苗接种证明，尤其是那些在5月3日前接种的民众。

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法国医疗保险局宣布开启一个网站，那些接种过疫苗者可上去，取得《接种证明书》。医疗保险局国家出纳组主任法托莫（ Thomas Fatôme）宣布指出：“这个证明可以下载，然后列印。他含有一个扫描用的QRCode密码，接种疫苗证明是放在应用软件《 TousAntiCovid 》里面。

5月3日之前接种疫苗的人尤其关注，因为自该日期以来，这项文件是在每次注射后以纸质形式提交的。 自6月9日起，将有必要使用此功能，由于预定实施的健康通行证开始生效，超过1,000人的集会活动必须使用它。

法托莫主任周四宣布，将从6月21日开始，将提供一个“符合欧洲标准”的接种疫苗证书的新版本，同时增加一个以医疗保险局 Ameli账号的新入口。 而此项更新对于从7月1日起在欧盟境内的旅行至关重要。

此外，在总人口为640万名75岁以上的民众中，仍有135万人还得接受疫苗。

医疗保险局提醒说，我们采取主动积极的方法及步骤，如：发送SMS，信件，打电话，自三月底以来的行动，已使120,000人能够接种疫苗。 这项部署措施将扩展到65至74岁的未接种疫苗的人群。 对于最远离医疗服务的人们，医疗保险局正在增加这项部署实施：从镇到镇的移动疫苗接种中心，疫苗接种车，，甚至是驾驶接种疫苗（vaccidrive），也就是驾驶人可以在不下车的情况下进行疫苗接种。