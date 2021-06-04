应对外国操纵舆论 法国政府出台应对措施

法国政府预计9月将台应对措施来应对外国政府操纵媒体和舆论，包括建立专门部门来进行针对性的打击，这也是继美国、澳大利亚、英国、瑞典和德国已经设有专门部门来分析外国如何进行信息操纵后，又一个欧盟国家采取行动。

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《世界报》记者文森特报道法国国防和国家安全委员会(SGDSN)秘书长布雍 (Stéphane Bouillon)于 6 月 2 日星期三证实，政府打算从今年9 月开始，建立一个隶属国家的部门，专门负责追踪外国势力如何对法国信息领域进行干涉。这是一个酝酿已久的计划，已经在国民议会国防委员会的听证会上进行了讨论。

法国将成立一个国家级机构来打击来自境外的且试图操纵动摇舆论，因此会动摇法国自由。法国一年后总统大选，成立这个机构旨在避免外国假消息干涉选情。

法国国防和国家安全委员会秘书长布雍表示初步将有60名人员，他们针对公开资讯，也就是所有的公共讯息进行监测，但是不是进行情报收集，而是确定在媒体和信息层面上可能出现的不正常现象，来确认是由否来自外国或外国组织，他们是否要在政治层面上破坏法国国家稳定。

秘书长布雍指出，这个打击数字干预的机构不是要矫正或重建事实，而是要侦测来自外国的攻击，将它归类并告知政治人物、外交人员、司法单位与媒体。我们在40万个推特中发现有20万来自境外的自动机器。

工作完全透明

出于民众或怀疑这个机构可能成为执政的政府通过网络来施加影响的舆论工具的隐忧，特别是在2022年法国总统大选一年前的敏感时刻，法国国防和国家安全委员会特别保证其行动的完全透明度。

《世界报》分析指出是否有外国势力操纵这是一个技术上微妙且高度政治化的问题，以及对任何可能的干涉的回应，这些将由总统府爱丽舍宫的责任，随后经由法国国防委员会审查。而在网络攻击方面，直到现在，法国从未正式指定任何外国。 在 2017 年总统竞选期间，曾经有入侵和窃取当时总统候选人马克龙竞选团队的数据情况，政府采取了应对措施，其中一些数据显示是来自俄罗斯的操纵。

法国国防和国家安全委员会秘书长布雍向议员表示未来所有检查工作都将执行透明的原则，为此，政府将成立由伦理与科学委员会，由法国最高行政法院、法国最高视听委员会、大法官、外交官员、记者与研究人员组成，以监督该机构。

法新社指出，在法国，这样的想法是从2020年10月中学老师帕第（Samuel Paty）被杀，当时反法国的虚假消息资讯迅速在社群媒体上传开，马克龙政府随即组织反假新闻翁佛勒尔工作小组以侦测并归类，发现这些假新闻来自土耳其。

法国是继美国、澳大利亚、英国、瑞典和德国已经有专门部门来分析外国如何进行信息操纵后，又一个采取行动的欧盟国家。