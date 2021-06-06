全球最低税约：法国警告与中国等有艰苦一役

世界工业七国集团（英国、法国、意大利、加拿大、日本、德国和美国）的财政部长于5日宣布，在伦敦为期两天的会议结束时，就 "至少15%"的全球公司税和更好地分配来自跨国公司，特别是数字巨头的税收达成协议。法国经济部长布鲁诺-勒梅尔认为，接下来要说服世界各国接受这样的最低税务协议，重要场所将是7月9日和10日在威尼斯20国集团财长会议。勒梅尔说，说服中国等国将是一场硬仗。

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法国经济部长布鲁诺-勒梅尔周日表示，他预计20国集团内部将进行一场 "艰难的斗争"，以说服中国等 "其他大国 "批准七国集团前一天宣布的全球跨国公司最低税的协议。

据勒梅尔指出， "下一步是在20国集团将于7月初在意大利威尼斯举行的会议。在那里，我们将不得不说服其他大国，特别是亚洲人，我特别想到的是中国。让我们面对它，这将是一场艰苦的战斗。”

布鲁诺-勒梅尔今天是在接受Europe 1/CNews/Les Echos联合采访时这样说："我相信我们会赢下来，因为七国集团给予了这种极其强大的政治推动力。

世界工业七国集团（英国、法国、意大利、加拿大、日本、德国和美国）的财政部长于5日宣布，在伦敦为期两天的会议结束时，就 "至少15%"的全球公司税和更好地分配来自跨国公司，特别是数字巨头的税收达成协议。

世界工业七大国集团的这一协议受到了乔-拜登上任以来美国在税收问题上的转变的鼓舞。这也符合经合组织正在进行的关于大型技术公司的关注，这些公司通常是美国公司，尽管利润巨大，但由于在公司税率很低或在没有公司税率的国家注册，所以支付的税款很低。

勒梅尔解释说，"这可能带来可观的税收，但是它们是公平的税收，它们不会惩罚一个国家或另一个国家。勒梅尔周日说："它们将是普遍的，这将使它们有效。”他估计，对于数字巨头来说，这可能给法国带来 "比我们通过国家税收得到的4亿欧元更重要的东西"，布鲁诺-勒梅尔估计每年获得可能在5亿欧元到10亿欧元之间的税收。关于跨国公司的最低税率，勒梅尔指"基数会更广，因为它涉及影响到非常多的公司。”他补充说："我们正在讨论欧洲层面的几百亿欧元和法国层面的几十亿欧元。”