法国开庭审理2017年香榭丽舍大道恐怖杀人案 此选前袭击案仍敏感引全国关注

法国悼念2017年4月20日在香榭丽舍大街执勤期间遭到枪杀的泽维尔-朱盖尔国葬仪式上的警员生前照片。

四名男子从本周一（6月7日）开始在巴黎受审，他们被指控参与了2017年在香榭丽舍大街上杀害一名警察的恐怖事件。他们被指控帮助袭击者获得武器。这次袭击引发了强烈的舆论反响，并在总统竞选中留下深刻痕迹。法兰西不屈服领袖关于重要选举总要有恐怖袭击的被指“阴谋论”讲话在法国引发争议。

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据本台报道，2017年在香榭丽舍大街发生的谋杀警察杀人案今天在巴黎开庭审理。四名男子从本周一（6月7日）开始在巴黎受审。但案犯凶手不会出现在被告席，因为该凶手案发时当场被击毙。

2017年4月20日晚，39岁的法国人卡里姆-丘尔菲（Karim Cheurfi）走近一辆停在香榭丽舍大街顶端的警车，并用自动武器开火。坐在方向盘前的警员泽维尔-朱盖勒（Xavier Jugelé）被两颗子弹击中而丧生。另外两名警员和一名游客也受伤。袭击者被击毙。这起袭击案立即被伊斯兰国恐怖（EI）组织声称承责。

在被告席上，今天将有四个人受审：三个人因持有和/或转让武器被起诉。唯一被定性恐怖分子的是31岁的法国阿尔及利亚人Nourredine Allan，他被指控向凶手出售卡宾枪自动武器。他被指控恐怖主义犯罪。检察官办公室虽然排除了努尔雷丁-阿兰Nourredine Allan任何激进行为，但他被指控在出售武器时就知道卡里姆-丘尔菲 "有攻击警察生命的坚定和公开的愿望。”

努尔雷丁-阿兰（Nourredine Allan）是一名多次犯罪的惯犯，他否认提供过武器，并对恐怖分子的定性指控提出异议。他的律师Clarisse Serre强调说，"甚至连袭击者卡里姆-丘尔菲（Karim Cheurfi）的伊斯兰恐怖主义动机都有待商榷。”

2005年因枪击警察而被定罪的卡里姆-丘尔菲是在监狱中发生了伊斯兰宗教激进化的。他的家人坚持认为，这位30岁的年轻人因精神问题正在接受治疗，只是一个性情不稳定的轻罪犯罪分子，而不是恐怖分子。

法国已经向这位遇难警员泽维尔-朱盖勒（Xavier Jugelé）表达了国家级别的敬意，他被追授为上尉军衔，并被授予荣誉军团骑士称号。

该报道称，2017年，在当年总统选举第一轮投票前三天，竞选代表正在电视进行最后一次亮相作公开辩论时，发生了香榭丽舍大道枪击警员的恐怖暴力袭击。而这次巴黎香榭丽舍大道上的恐怖袭击案给公众舆论和总统选举的竞选活动打上了烙印。法国在2015年和2016年曾遭受了前所未有的恐怖袭击浪潮，而关于打击恐怖主义的辩论又被放在了选举竞选的核心位置。

该审判在巴黎特别法庭进行，庭审计划持续到6月18日。