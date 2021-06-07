法国赠借美国第二座自由女神“姐妹”像今启程

一直存放在巴黎艺术与工艺博物馆的另一座按比例缩小的自由女神像今天周一开始了前往美国的旅程，它应当于7月14日法国国庆日时运抵法国驻美国的大使官邸。这座2.83米长的青铜雕像由法国国家艺术与工艺学院（CNAM）借给法国驻美国大使馆，为期十年。出自同一模本的自由女神像目前在巴黎至少仍然还有另外两座塑像公共展出，一座在法国电台大楼前塞纳河桥畔，另一座在卢森堡公园内。

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此前该座塑像从2011年被安置在艺术与工艺博物馆的前院。

据"CNAM总管奥利维尔-法龙在纪念雕像启程的仪式上说，"由此我们歌颂自由，赞颂法美友谊。"

据法新社说，该作品是由Susse-Fondeur艺术铸造厂根据雕塑家奥古斯特-巴托尔迪于1878年用于建造 "自由启迪世界 "的石膏模型的三维扫描制成的，按该模型放大，法国于1886年为纪念美国独立一百周年而赠送给美国的 "自由女神"，此后自由女神像便成为美国的象征。

据消息说，塑像被放置在一个专门的技术以及有温度保证的保险集装箱里，将在6月19日至21日之间乘坐托斯卡号船从勒阿弗尔出发。该塑像将在纽约作首次停留，在离她的姐妹自由女神巨大塑像不远的自由岛，于7月4日的美国国庆日时展出。

这座塑像的旅程将以7月14日法国国庆节在华盛顿法国驻美国大使官邸花园举行的雕像落成仪式而结束。