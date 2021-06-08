法国明天扩大解禁 法兰西球场今晚球赛邀5000医护消防大学生临场观看先庆祝

法国明天进一步解禁。尽管疫情并没有完全消失，但疫情的各项数据都已经降下来，显示得到控制。

广告 继续浏览后续

明天的解封，主要是将晚上宵禁的时间，再推后两个小时，到午夜前23点。官方说，推迟了宵禁时间点，对检查执行将更为严厉。而进一步解禁最为重要的的内容，是餐厅开放室内进餐。电影院，剧院，博物馆，以及体育场所也都进一步解封。

作为鼓励与支持，并且也是庆祝，法国国家足球队今天在法兰西体育场与保加利亚队进行欧洲杯热身比赛。法国队特邀5000名特别观众，前往体育场看球。他们分别是警方人员，医院医护人员，消防队员，以及大学生。而5000人数目，也是法国进一步解封的允许场内大型活动的观众人数。

法国总统马克龙连续在法国各地参访视察，为法国疫情控制与解封把脉。今天马克龙前往（Drome）地区，与当地餐饮业会见，了解解禁措施。

刚刚的消息说，马克龙在（Drome）地区泰恩-赫米蒂奇（Tain-l'Hermitage）与民众互动时，遭到一名敌视者扇耳光袭击。

总统府消息指，该事件没有改变马克龙的视察日程安排。