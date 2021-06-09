2021年法国音乐节将根据严格规定举行

法国文化部宣布，2021年度法国音乐节将维持推出，但各项活动将根据严厉的规定进行。

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虽然文化部长此前宣曾布，这项街头音乐节庆祝活动可以举行，特别是不需要健康通行证，但加诸于这项活动的协议各项规定，只给了这项音乐节本应有的自发性参与行动极其少的空间。

谁说法国的 “Fête de la musique （音乐节）” 将是一个不受健康规定限制的放松和欢乐时刻？ 费加罗报指出，自从文化部长巴切洛特 (Roselyne Bachelot) 说过该活活动将不受健康通行证的约束以来，人们就一直这样地相信着。 但最终还是有必要考虑到这个该死可恶的病毒和部会所制定的卫生规程。

文化部长巴切洛特说，由于《自发性》是这项法国街头音乐节的创始原则之一，这也使得 2021 年活动的版本筹划组织起来特别复杂。 在恢复文化活动过程的同时，也确实必须适应当前的健康卫生状况，以保护所有人的安全，

超过100人的聚集必须出示卫生通行证

因此，为了尽可能避免人群聚集和控制参与者的流动，该文件要求“所有市政当局、文化机构（表演厅、当代音乐厅、歌剧院、礼堂等）和接受民众的音乐机构，以及公共机构（ERP） ) ”必须注意，无论是在室内还是室外举行活动，需要组织筹划采取座位式音乐活动，尊重仪表和保持距离的方式。

这项活动协议还说明，规定最大授权的人数规定“将对应于消防安全人数标准的 65%，并且限制一个活动地点，最多不能超过 5000 名观众”。 至于著名的健康通行证，它正在公众辩论中卷土重来，因为只要场地有超过 1000 名观众，就需要出示健康通行证，这恰恰与音乐活动最初的用意及计划是相反的。

今年音乐节将没有街头的各种小音乐会的聚集，酒吧也不准提供音乐活动；音乐演奏者全部不准上街头表演。

与此同时，宵禁时间定在晚上 11 点，对音乐节活动参与者没有任何容忍或豁免，而且他们必须戴上口罩。 在这篇协议规定文的总结，当局有点带威胁的口吻指出：“警方将与市政当局和市政警察密切联系，以确保遵守由此制定的规则。”