扇马克龙耳光的保皇党面临18个月监禁

"Montjoie ! Saint Denis !"这句口号可以追溯到12世纪,此后被电影"Les Visiteurs"带红，在法国君主主义圈子里颇受欢迎。这次又在不经意间走红，是因为扇马克龙耳光者呼喊了这一口号。图为Les Visiteurs电影剧照。

6月10日星期四，法国南部瓦伦斯检察院提请对达米安-塔雷尔判处18个月的监禁。

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这名28岁的保皇党人士兼中世纪武术爱好者留着长发，戴着绿色眼镜，已经承认两天前，是自己在德罗姆地区（Drôme）扇了总统马克龙耳光，并解释说自己这么做，是因为“不喜欢马克龙上前向他打招呼的方式，不喜欢他这种选举手段”，而且“马克龙代表着所有法国腐烂的事物”，“如果我在朝阳下向马克龙发出决斗的邀请，我觉得他不会应邀”。被问及成功扇到马克龙左脸之后，为何要呼喊“Montjoie Saint Denis”这一法国仍是君主制时期的军队战斗口号，他解释说，这是因为这句口号体现了爱国。他在喊这一句之前，还喊了“打倒马克龙主义！”

检察官阿列克斯-佩林表示，这属于“蓄意暴力”，“绝对不可接受”，担心此人会再犯，因为“感受到他充满了一种冷漠的决心”。

达米安-塔雷尔没工作，和残疾女友住在一起，领取福利金度日。他的前科记录是空白的，司法调查发现他不属于任何极端政治或者军事组织，而朋友们也表示，他平日爱好武术与漫画，还喜欢角色扮演，并不喜欢惹麻烦。但袭击公务官员，最高可以判3年监禁和4万5千欧元；检察官表示，对他做何种判决，受到公众极大关注与解读，甚至“在外国媒体都会产生回响”。不过马克龙本人周四再次呼吁淡化这件事，表示现在法国的社会紧张度，没有达到黄背心那种程度，并称他本人更多感受到的，是法国的活力，与乐观。他还在“暴力”问题上做了一番演说，称真正的暴力不是这种耳光，而是受到家暴的女人，杀害女人的伴侣，这些都需要全国打击。