打马克龙耳光的人受到重判

星期二在法国东南部的德龙省打马克龙耳光的人周四被判 处18个月的监狱，其中4个月为实刑，14个月为缓刑。法院的判决书附带着收监令，也就是说，这名28岁的叫达米安·塔雷尔 (Damien Tarel)的男子立即就被押往监狱服刑。

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路透社的报道指出，这一判决是严厉的、具有象征意义的，因为这名男子的行为是“对机构进行的让人无法容忍的攻击。”

28岁的达米安·塔雷尔是根据“即抓即审”程序在瓦朗斯法院出庭受审的。就他的行为，法院最高可以判处他三年的监狱徒刑和4万5千欧元的罚款。

周四，法院除了判处他4个月实刑十四个月缓刑的监狱之外，还剥夺了他的公民权利三年，他被终生禁止担任公职，还被禁止在5年的时间内持有武器，此外，他还必须接受心理治疗。

检察官对他的起诉非常严厉，检察官要求对他判处18个月的实刑，立即执行。检察官表示，这是“蓄意暴力，实在不能让人接受”。根据旁听庭审的好几家媒体，检察官还说，这名男子的行为“不仅仅只是打人，还是贬低人和羞辱人。”

检察官还表示，“这是对机构、对共和国总统的无法让人容忍的攻击，被告有种冷酷的坚决，他行动的时候绝对是有动机的。

在检察官发言前，对达米安·塔雷尔的审讯显露了一些政治动机。这名28岁的男子说，他属于“黄背心”和“爱国者”。他认为马克龙象征着法国的“垮台”。他也说他的行为是“令人遗憾”的，但他说他的打人的行为只是一时冲动。