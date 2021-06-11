掌掴总统马克龙的是什么人？

掌掴法国总统马克龙的人获刑18个月其中14个月缓刑2021年6月10日

6月8日掌掴法国总统马克龙的男子塔雷尔6月10日被法国东南城市瓦朗斯一间法庭判处18个月监禁，其中14个月缓期。马克龙并没有对此人提出司法起诉。

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28岁的男子达米安-塔雷尔在法庭承认，两天前，他在途径德隆省（Drôme）时，打了共和国总统一耳光，并要求立即接受审判。该耳光事件在法国政界引起一片愤慨，肇事者被立即收监。

法官部分采纳了检方认为应判该男子18个月监禁的要求。此外，法庭还判处他需工作或接受培训，并在五年内禁止携带武器。

这名掌掴者在打马克龙耳光时，口中念念有词，喊着法国中世纪卡佩王朝保皇军使用过的集结号“Montjoie ! Saint-Denis !”以及“打倒马克龙”。

据法国新闻电视台（francetvinfo.fr）介绍，警方初步调查显示，达米安-塔雷尔在照片中扮作中世纪骑士，似乎是中世纪武术的爱好者，他生活在对法国某个过去时代的怀念中。

他与"黄马甲"关系密切，在社交网络关注一些名人和一些极右网站。他家里有前苏联的国旗和几支枪，以及一本希特勒的《我的奋斗》，目前这些东西正在接受检查。

据他的朋友多利亚克（Loic Dauriac）说，他不是一个活跃的激进分子。他给总统这一巴掌首先是一种绝望的行为。“这是一个做临时工的人，有时月底发现维持生计艰难，受够了的案例”。

达米安-塔雷尔在调查人员面前说，他扇总统耳光是凭本能行事，没有思考和策划。据法国左媒解放报引述塔雷尔的话说，“当我看到他想让我成为投票给他的选民那种友善和撒谎的眼神时，我心里充满了厌恶...”

总统马克龙则选择不对此人提出司法起诉。马克龙接受BFMTV新闻电视台的质询时称："我们不要让这种愚蠢和暴力的行为被说得更多"。不过，马克龙也呼吁"对任何事情都不能掉以轻心"，尽管“出门时，在人群中被打一耳光不是什么严重的事情”。