法国宣布结束非洲代号《巴尔可汗》反恐军事项目

法国在非洲代号为《巴尔可汗（Barkhane） 》的反恐军事行动宣布结束，这是法国防部长巴赫丽 （Florence Parly）周五指出的。巴赫丽还说，“法国仍然在非洲萨赫勒地区进行一些协助当地军队培训等项目。

广告 继续浏览后续

法国女国防部长巴赫丽 解释说，非洲萨赫勒地区部队和欧洲《塔库巴》部队能够对圣战分子作出反应。 她并指出， “法国仍然在萨赫勒地区进行军事行动，在很大程度上，但它将改变其在当地驻军的部署及行动”，“目标仍然存在，改变的是方法”。

就在法国总统马克龙宣布结束法军在非洲《巴尔可汗 》 反恐军事项目的第二天，国防部长巴赫丽做出了一些解释。

巴赫丽周五早上在接受法国广播及电视频道 France Info 的采访时解释说。 “我们一直说 《巴尔可汗 》 不是永远存在的，面对不断要适应恐怖组织的行动，我们的部署及系统必须不断跟着变化影响力及效果。”

法国国防部长巴赫丽部长回顾了法国国际部队自 2017 年以来的各项反恐的军事成果：法国国际部队目前在萨赫勒地区有驻军 5,100 名，努力结果， 2020 年 6 月击毙了伊斯兰马格里布基地组织的重要头子德鲁克德乐（Abdelmalek Droukdel），以及大萨赫勒地区的伊斯兰国组织“EIGS 的势力被削弱”，它是圣战组织的分支。

法国国防部长巴赫丽认为现在是停止这个项目的时候了。法国在当地一直进行培训操练当地国军队，他们越来越多参与反恐，具有作战能力，这也是让我们可以变动部署的条件。