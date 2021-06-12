法国国防部：涉嫌杀害法广记者的北非基地组织头目在马里被消灭

法国国防部长周五宣布，法国军队已经消灭了一名对两名法国国际广播电台记者于2013年遭绑架杀害事件负有责任的伊斯兰马格里布基地组织的头目。法新社评论称，这一成功证实了法国将圣战组织领导人作为优先目标的战略。

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继法国总统马克龙周四（6月10号）宣布法国将减少在北非萨赫勒地区的军事部署后，法国国防部长弗洛朗丝·帕利周五透露，一名涉嫌是2013年11月2日在马里北部基达尔被谋杀的法广记者吉丝莱娜•杜邦（ Ghislaine Dupont ）和克洛德•维尔隆（Claude Verlon）的绑架和随后死亡事件的核心人物上周六已被 "消灭"。

法国国防部长说："6月5日，法国士兵在马里北部的阿盖尔霍克发现了针对联合国的恐怖袭击准备，并 "消灭了四名恐怖分子"，其中包括巴耶 - 巴卡博（ Baye Ag Bakabo），他是一名北非基地组织的领导，对绑架杀害我们的同胞负责"。

吉丝莱娜•杜邦和 克洛德•维尔隆于2013年11月2日在马里进行一次报道时遭到绑架，然后被杀害。几个月前法国在该地区开展了旨在阻止威胁要占领巴马科的圣战分子武装纵队的 "薮猫 "行动。几天后，11月6日，北非基地组织阿克米声称对事件负责。但他们死亡的确切情况一直没有得到澄清。

法国国防部长周五还对这两名记者的家人和朋友表达了她的 "思念"，她说"这是一个漫长等待过程。法国国防部称，军方直到袭击后才确定死者身份，这是一个之前没有预料到的结果，但没有透露进一步的细节。

法广法语部报道，巴耶 - 巴卡博（Baye Ag Bakabo）被认为是绑架和谋杀法广记者的突击队领导人。2012年加入圣战运动前曾走私和偷卖汽车。一年后，他回到基达尔，还表示悔改，当年3月，还接受了法国情报部门的问询。但8个月后，即2013年11月2日，正是他的沙色皮卡被用来绑架吉丝莱娜-杜邦和克劳德-维尔隆。他当天驾驶的就是这一辆车。而且他的身份文件也在车里被找到。

正如法国国防部长所言，两名殉职记者家人一直在等待真相水落石出，他们上个月呼吁 "在议会进行公开辩论"，讨论他们所说的阻碍案件调查的 "国防机密"。此前不久，前联合国法外处决问题特别报告员阿涅斯-卡拉马德（Agnès Callamard）曾表示 "对（此案）缺乏公正深表关切"，对尽管 "几年来 "一直在确认嫌疑人但没有国际逮捕令表示遗憾，她也遗憾法国和马里当局 "缺乏合作"。

法国国际广播电台的母公司法国世界传媒公司周五通告称得知了这一消息，并表示它期望调查 "能够进一步让悲剧发生的所有真相大白，并能将所有剩余的突击队成员和同谋绳之以法，对他们进行审判。

"无国界记者 "组织说："记者家属对正义的期望仍然存在，灰色地带也是如此。

“吉丝莱娜•杜邦 和克洛德•维尔隆之友”也发表声明，称 "他们感到遗憾的是，这位被认为对法广记者的双重谋杀负有责任的圣战组织领导人，没有被逮捕审讯以便了解到这场悲剧的情况和所涉及的其他关键问题。