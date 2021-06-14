埃尔多安在布鲁塞尔和法国总统举行会晤

6月14日，法国总统马克龙和土耳其总统埃尔多安在布鲁塞尔的谈话是在“和平”的气氛中举行的。马克龙表示：两人的关系有了缓和。两人在北约峰会前举行了45分钟的会面。会后在一次记者会上，马克龙表示：“这次会议的气氛是平和的，而且没有明确道歉的要求，甚至都没有要求双方的表达什么歉意，仅有清楚的意愿重新开始合作“。

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此前，法国总统马克龙表示，尽管与总统埃尔多安存在意见分歧，但应该继续展开对话。马克龙指出，他希望与埃尔多安总统讨论北约、叙利亚、利比亚、纳戈尔诺-卡拉巴赫和法国打击“激进主义”问题。

马克龙表示将向埃尔多安讲述打击“激进主义”斗争绝不针对伊斯兰教。他还表示，他还会与埃尔多安探讨合作领域问题。

土耳其总统埃尔多安 (Recep Tayyip Erdogan) 14日还表示，他与美国总统拜登 (Joe Biden) 进行了“非常富有成效和真诚的”会晤，这是他在布鲁塞尔举行的北约峰会期间的首次会面。

埃尔多安在布鲁塞尔的新闻发布会上说：“我不得不说，我们举行了一次非常富有成效和真诚的会晤，”并补充说，“土耳其和美国之间的关系没有问题。是不可逾越的”。