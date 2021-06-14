马克龙：G7不是敌对中国俱乐部 是与中国能合作尽合作的民主联合

6月13日的一场G7峰会记者会上，法国总统马克龙对法方眼中本次峰会的几大重点做了阐释，其中包括：短期内达成全球疫苗团结，获取多边主义的有效成果，捍卫民主社会的可靠度等等，当中提及中国和俄罗斯，并强调了G7并非敌对中国的俱乐部，而是希望与中国，能合作尽合作。

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有关“捍卫民主社会可靠度”这一部分，马克龙做了详细阐述，首先他指出，“我们这种自由开放的民主模式目前遭受着风险。风险首先来自效率问题，这是针对我们的国民而言的效率问题。我们这些民主体，现在还能够产生让尤其是中产阶级繁荣发展的经济增长吗？这些民主体，还能否给出能够应对气候挑战，技术挑战，人道挑战的联动应答？这些民主体，面对我们的挑战，还能否给出团结的答案？”对此，他表示，相信良性动能已经产生，能够“让这一多边主义机制有效运转，朝着这条路走下去”，亮点包括G7国家的12万亿经济恢复金，抗击国际不平等，增加非洲国家特别提款权等等，并指出欧盟作为一个经济和政治整体，与美国互相尊重，承认差异，共同合作的重要性。

更进一步，有关和其他重要国际角色扮演方的关系处理问题，马克龙举例提到了中国和俄罗斯，指出：“我们可以看出，我们与俄罗斯这种变得不再自由派的民主体之间的差异，还有我们与其他非民主强国之间的差异，例如中国。但我们有着共同的意愿，那就是不会向任何天真的想法让步。因此要通过与美，日等合作，在技术领域达到能让欧洲独立的水平，并且走出一条真正独立自主之路，面对挑战，创造增长…因此，我要说清楚，G7不是一个敌对中国的俱乐部，七国集团是由多个民主体组成的整体，这个整体希望与中国在各个领域进行合作，我们打算和中国在其同样愿意的任何国际事务上合作，包括气候，包括真正愿意去遵守国际贸易规则，包括发展政策，管理非洲债务等等问题…中国是个经济上的竞争者，我们期待中国百分百尊重世贸组织的规则，对于世贸组织规则，我们都集体遵守，且愿意遵守。与中国这样的强国，我们还有一些分歧，我们也承认这些分歧的存在，比如强迫劳动，还有人权”，“我们的意愿是，接受这一关系框架，但不夸大之，而且正相反，G7的作用是提出一个积极的日程表，在各处发展我们的价值观，获取积极的回应，实现我们的目标”。