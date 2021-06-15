对欧盟葡萄酒加征25%关税决定被搁置

美国和欧盟搁置了对欧盟葡萄酒加征25%关税的决定。法国葡萄酒和烈酒出口商联合会(FEVS)对上述决定表示欢迎，同时希望针对这些惩罚性关税的贸易纠纷最终得以解决。

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法国葡萄酒和烈酒出口商联合会15日在一份声明中指出：好几个月来，该联合会一直呼吁利益相关者能够中止不公正的惩罚性关税，对酒业造成了巨大的压力。出口商联合会还呼吁法国政府能够兑现一年来的补助承诺。

2019年10月18日，美国对欧盟部分进口商品的惩罚性关税开征。其中，对进口自欧盟的飞机加征10%特别关税，对葡萄酒、奶酪和威士忌等其它欧盟商品加征最高25%特别关税。德国的葡萄酒业和工具制造企业也受到影响。10月初，因欧盟对飞机制造商--空中客车提供不当补贴，世界贸易组织批准了这一惩罚性关税，允许美国对价值75亿美元的进口自欧盟的商品加征特别关税。

美国与欧盟之间的贸易关系原已因华盛顿对钢铝征收惩罚性关税而受累。特朗普总统还威胁对欧洲汽车加征进口税。这样的惩罚性关税将尤其打击到德国生产商。

2004年，美国政府指控德、法、英、西对空中客车公司不当提供补贴。围绕飞机进口的争议由此开始。