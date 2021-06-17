法国今结束强制戴口罩 反对党讽乃选举逼近策略

法国今日（17日）结束强制戴口罩措施。反对派嘲讽说，地方选举临近了，这是一种选举策略。 某些政治人物认为这项措施的宣布，《很难看不到》在宣布这项强制措施的结束与三天后即将举行第一轮地方选举之间的一种关联性。

广告 继续浏览后续

法国人终于可以喘口气了！ 从 6 月 17 日周四起，除某些特定情况外，民众外出不再强制戴口罩。 某些政治人物首先将此视为一种选举策略，而这一决定是在周三，也就是距离地区选举第一轮投票日的前四天获得批准的。

法国极右派民族阵线，现今的民族团结党（RN）政治人物巴尔德拉（Bardella） 周四早上在RTL电视台上嘲讽说，这很难叫人看不到有一种关联，地方选举是一大因素。

这位法国极右派政党--民族团结在大巴黎地区地方选举参选人名单的领头人巴尔德拉提醒大家说：“已经有几个星期了，他们向我们解释说不会立刻撤销这项强制戴口罩的规定。”。他还强调说：“然后似乎是碰上了最大的巧合， 在距离地区选举的前四天，我们被告知宵禁结束了，户外强制戴口罩的规定也结束了。”

他嘲讽说：“也许他们还将向我们宣布要降低课税、停止接纳移民、并在刑事案件上拴紧螺丝......保护民众安全”

另一名右派政治人物，上法兰西地区即将卸任的大区主席贝尔特朗 （Xavier Bertrand ）也在France Info 电视台节目上打趣说，他 “没有上当”。并讥讽说： “我要对第一轮地区选举表示感谢！”那么“下周我们会有什么礼物吗？” 因为我们还有第二轮选举！”，他同时也指出这个措施《带来了好处》，因为《法国人想要呼吸》”。

另外，右派的共和国党（ LR） 在布尔格涅-法兰西-孔特的本次地方选举名单领头人普拉特雷在推特上也讽刺说：“很高兴终于在街上彼此打招呼时，可以看到人们的笑容了！ 的确是，我们应该早点组织选举活动，政府应该早就想到结束强制戴口罩了。”

法国健康部长韦兰在全天候新闻电视台 BFM TV上倒是把这些反对党政治人物的嘲讽扫的干干净净，他说：“我完全不相信法国人可以想象，我们竟然会根据选举来制造出风雨、制造好天气，这是没道理的说法。”