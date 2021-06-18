法国就业辅导处网站120000名失业者个资遭黑客入侵

根据法国《就业辅导处 （Pôle Emploi） 》 称，大约120,000 名登记失业人员的个资数据被黑客入 侵 。就业辅导处警告求职者要注意，可能存在网络钓鱼，并已开始通知那些个资数据被泄露者。

广告 继续浏览后续

根据专业网站 Zataz 上周末透露，120 万，是个惊人的数字，这些求职者的个资数据遭到黑客入侵，并在一个论坛上出售。该网站表示， 根据我们的信息，它坐落在 le Darknet 黑网上，而且为人所知的，它在那里进行一些不光明磊落的交易。 这足以引发电讯运营商的恐慌，导致失业者极为焦虑。

据上周五就业辅导处老板巴瑟勒 （ Jean Bassères ）的服务部门，在国家信息系统安全局的协助下展开的调查的初步调查结果显示，这项个资盗取所涉及的受害人数将比最初设想的人数少十倍。

换句话说，大约涉及了 120,000 人失业，这已经很多了。 不过，至于遭到网络攻击的假设，他们暂时搁置一旁。这个服务部门指出， “这种泄漏应该是人为引起的，但在现阶段尚无法确定黑客的来源。 ”

6 月 10 日，也就是就业辅导处确认这项黑客事故的日期。该数据库的销售报价以 1,000 美元（约 840 欧元）的价格在线上发布，并在周末撤回。

资遭黑客入侵的失业人士已经接到通知，

就业辅导处指出， “用户名、密码、社会保险卡号码和付款信息不包括在被泄露的数据内容。但该处警告求职者可能存在网络钓鱼。 “虽然在补偿金方面没有风险，也没有在 该处网页Pole-emploi.fr 上访问人们个人空间的风险，但建议有关人员在面对欺诈性推荐工作机会时保持警惕。并建议他们通过电子邮件或简讯或就业辅导处外挂的网站，来更新他们的现况。 ”

这意味着在向雇主开放的空间中所显示的登记失业人员的“个人资料”数据依次受到关注。 资料包括了姓氏、名字、电话号码、电子邮件地址、家庭住址、专业经验、前雇主的姓名、及所获得的文凭。

这个单位说，他们在周五到周六晚上对就业辅导处的 Pôle Emploi 软件进行计算机更新时收到了黑客攻击的警报，因此黑客是选择在计算机脆弱的时候进行入侵，

具体来说，事情的发生，是黑客创建了一个虚假公司账号 Siret 公司帐户，然后可以进入所有失业者的个人资料，当时就业辅导处并没能够及时监控这个账号而导致这个结果。