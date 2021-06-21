法国地方选举后果 马克龙对决勒庞前景破局？

法国总统马克龙的前进党本次法国大区第一轮选举战绩微弱，左右翼通吃战略受挫，左翼尤其右翼还在顽强抵抗。右翼共和党以得票率29%位居榜首，社会党及左翼联盟有望继续执掌五个大区，民调三番五次预告的2022年马克龙对决玛琳娜.勒庞模式似乎有了问题。

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马克龙深知地方选举对其部下困难重重，因此有意与本次大选保持距离，选举结果至少让他可以欣慰的是，民调设定的他的主要政治对手--勒庞领导的极右翼国民联盟遭遇重挫，尽管该党远远领先于前进党，得票率仅19%，比上一次地区选举落后9个点。而且，上一次极右翼第一轮在六个大区领先，本次只在普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区领先，比右翼共和党候选人多出4个点，为避免极右翼执掌大区，该区位于第三的以绿党为主的左翼联盟已宣布退选。

这次选举的一个重大特点是投票率空前低，差不多三分之二的选民抛弃了票箱，这使得解释本次大区选举对未来总统大选有多大程度影响非常困难。但是，右翼共和党与左翼社会党第一轮投票结束后都处于有利位置，那么，民调预告的明年总统大选第二轮马克龙对决玛琳娜.勒庞的场面还会出现吗？

获得很高比分的两位右翼人物--上法兰西大区议会主席贝特朗与法兰西岛大区主席佩克莱斯第一轮选举在各自领地遥遥领先，他们的成绩或可成为他们通往竞选总统之路的跳板，因此有可能是马克龙-勒庞二人转的潜在挑战者。

前进党的战略原本不在于夺取大区，而在于在第一轮选举获取相当的票数，从而在指向第二轮决选的谈判中迫使决战双方都来全力争取，但第一轮结果显示，他们已不可能像他们所指望的那样成为不可或缺的反国民联盟的中枢以及造王者。

爱丽舍宫竞选战略的失败还在于，为了抵御贝特朗的影响力，马克龙向上法兰西派出至少五名部长参选，国务秘书洛朗·皮耶塔泽夫斯基还是领头人，但他的得票率甚至不足于跨入第二轮的门槛。政治学者布鲁诺.格泰斯评论：如同市政选举所呈现的，遗老们各在其位，新大陆遥不可期。

不过一位马克龙总统的亲信宁愿相信：大区选举的第一个教训是历史性的缺席率，原因可以有两个，一是疫情形势，一是大区的功能并不广为选民所知；第二个教训是国民联盟大举倒退，远远低于民调预期。他还表示，前进党将在第二轮支持那些最有能力抵抗国民联盟的政党。

马克龙最近数日在几个省区视察，主题都与日常生活有关：旅游、阅读，重新开放餐馆等等，星期四，马克龙不失时机地访问了上法兰西，但他重复表示自己并未参与助选。格斯泰分析，历史性的弃权率标志着马克龙试图让政治与法国人和解的努力的失败。在总统选举之外，扎根基层，选民优先选投任期届满的大区主席等等都凸显了前进党缺乏根系的困境。

一位马克龙的亲信对法新社表示，总统正在思考参选部长平庸的选举结果，这增加了外界有关政府准备改组的猜测。

另外一位政治学者莫罗认为第一轮选举结果对马克龙和执政党无疑扇了一记耳光。他认为，那种摧毁传统右派，使得2022年马克龙对决勒庞的战略遭遇了失败。他认为，多数选民反对的2022马克龙对决勒庞的前景，这一前景现在看来似乎愈来愈远了，这是因为三种因素造成的：政治人物遭遇严重信任危机；支持勒庞突起的势力缺席；传统右派照常存在。

马克龙总统2022年的竞选战略，仍应是超越党派，包括超越他的前进党。在结束一轮外省视察等亲民活动后，马克龙计划在7月中旬推出一个在剩下的总统任期内的执政计划，马克龙的周边人士透露，总统将提出一个超越2022的计划，如果他决定连选，他们相信这极可能就是他的竞选纲领。