法国家暴：为何杀人犯被轻判？

法国女子巴科（Valérie Bacot）遭前继父兼丈夫波莱特（Daniel Polette）强姦和殴打25年，最终在2016年开枪击毙逼迫她卖淫的恶魔-波莱特。持续了5天的庭审，总检察长提出对被告象征性的审判：5年监禁中4年缓刑。巴科已于2017年至2018年10月被拘押一年，也就是说，她被判刑后其实可以立即和她4个孩子团聚。身体虚弱的巴科在回答庭审提问时一度昏厥。

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巴科的案件在法国东部索恩-卢瓦尔省（Saône-et-Loire)重罪法庭开审。对一个遭受25年性侵、毒打、被逼卖淫的案子，法国媒体为之蜂拥而至。

现年40岁的巴科在5月出版《人人皆知》（Tout le monde savait）一书时，承认自己是被逼无奈，举枪击毙前继父 波 莱特 。她被控谋杀的罪名如果成立，本来最高可判处“终身监禁”。声援巴科的组织已经获得百万以上的签名支持，要求赦免这名典型的受害者。

恶魔 波莱特 比巴科年长25岁，他是巴科母亲的男朋友。巴科在书中称他为“继父”。就是这个继父在她12岁时，轮奸了她。波莱特后来在1996年被判强奸未成年者罪成，入狱两年半。巴科在书中提及， 波莱特 出狱后没有受到任何的限制，又回到了她生活的家庭里。这个恶魔再次开始性侵她、虐待她，令她在17岁那年怀上了他的孩子。

巴科怀孕后，酗酒的母亲将她赶出家门，她只好与波莱特结婚。巴科在法庭上解释说，她说：“我想留下肚子里环着的这个孩子，又没有人可依靠，我不知道自己可以去哪里？”她最后与 波莱特 共生下4个孩子。但波莱特没有停手。他仍然经常虐待她。波莱特更多次警告她说，如果她胆敢离开他，他会杀死她和4个孩子。

巴科描述， 波莱特 逼迫她卖淫，她要在车上为货车司机提供性服务。她期间更被迫戴着耳机听从波莱特的指令，他要确保她满足嫖客所有要求。

波莱特此后逼迫他14岁亲生女儿卖淫，巴科知道后，她用车内的手枪向 波莱特 颈部后方开枪，击毙了他。她在2个孩子的帮助下，将波莱特的尸体埋在森林中。她在2017年被捕后认罪，1年后获保释。她告诉法庭：我埋他尸体时特别害怕，害怕他再活过来虐待我和孩子。

巴科25日在庭审后表示让孩子目睹了这些残忍的场面，她很对不起自己的孩子。她现在唯一的希望，就是能和孩子团聚。

总检察长解释对被告5年判决。检察长说：我们不能自己为自己伸张正义，任何形式都是错误的。这样社会就会落入自相残杀的境地。而巴科的两名律师再次为她“无罪辩护”。律师表示：我们的社会没有能力保护好这样的弱女子；难道让受害者为之入牢吗？

巴科遭家暴25年，得到大批民众同情，自1月起在网上发起联署“让巴科自由”，希望法国总统马克龙赦免巴科，截至6月25日，参与联署人数已超过100万人。