法国社保局赤字因新冠创历史新高 计划2022节约10亿欧元

法国社会保险局因新冠疫情面对历史新高赤字，计划至2022年将节约10亿欧元。这个负责法国民众健康保险的单位在面对因新冠病毒危机造成其历史性赤字，该局提出其控制支出的途径，改进目标是针对医生处方、医疗运输，并打击作假和欺诈。

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目前，法国社会保险局支出的水龙头仍保持打开状态。根据该局预估，2021年的赤字将超过310亿欧元，并预测2022年只能有一个微弱的节约计划，也就是结果将与2021年公布的节约目标一样多。

肆虐全球的新冠病毒危机长期搅扰、颠覆了法国国民健康保险基金（CNAM）的前景，它放弃了拧紧螺丝，而此际正值其开支暴增，但收入却下降局势。

法国社保局在 6 月 25 日星期五公布的社会保障融资法案 (PLFSS) 之前，提交给政府和议会的年度报告“开支费用和收入”文本中，该机构提出了执行单据，俾能“革新其风险管理战略”以及改进”医疗保健系统的效率”。

国民健康保险基金 CNAM 制定了一份包含 36 项提案的清单，以节省这 10 亿欧元，在新冠疫情爆发前预定的 2020 年的目标是节省 20.7 亿欧元。

在药物处方方面

在这些建议的第一个目标是：促进对于某些类型药品的更佳地使用（如治疗糖尿病药物、止痛药、抗抑郁症药物等），预计可节省 4.9 亿欧元。

医疗保险特别依赖生物仿制药品的处方，这比原版药品便宜约 30%，以限制成本。医生将因使用这些药物而获得经济上的奖励，在某些情况下，药剂师将被允许提供替代性的药品。

第二是加强病患交通费支出的效率（2020年43亿欧元），增加卫生单位车辆的空间充分利用，以减少排碳量，社保局打算发展医疗车辆共乘制度，这方面2022年将可节约9000万欧元。

加强监管医疗发票，杜绝有发票错误的风险甚至发票作假，配套是在源头就施以宣导教育，以期能节约8000万欧元。

其次是，预计从九月起，开始打击社会福利欺诈，加强监控及制定处罚方式。以期能节约1.5亿欧元 。

尽量发展无需住院的“救护车”上施行手术，这项目不再包含在成本节约计划中。

法国民众的抑郁症等的精神科疾病因新冠疫情而有普遍严重加剧现象。社保局因此将其列入主动早期发掘项目，提供病患精神健康的初期治疗。

社保局也动员策划健康资料的透明化，提供家医科医师穷病患的医疗资料，俾能改进医疗照顾品质。