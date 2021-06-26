两件与中国共产主义历史有关的藏品在法国线上拍卖

在中国共产党成立一百周年纪念之际，目前由法国皮埃尔及贝尔热及合伙人（Pierre Bergé et Associés）公司推出，DROUOT拍卖公司网上专拍与中国共产党历史有关的两件收藏品。

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第一件收藏品是一部名为 « 延安内貌 » 的纪录片，据介绍，这是 1938年摄于延安的第一部新闻片(片长14分钟)，原版35毫米电影正片拷贝，也是最早在银幕上出现毛泽东镜头的新闻纪录片。纪录片又名« 西北线上»，由林苍、徐天翔制片、导演，金昆摄影，中国战时电影研究会监 制，于1938年3月左右赴延安拍摄，但直到1941年才更名为« 延安内貌 »得以公映。影片中可以看到毛泽东和 其他中共领导人的形象，包括刘少奇、丁玲、罗瑞卿、康生等等。

介绍指出， 片在拍摄过程中并没有现场录音，本拷贝的声带由当时的三首革命歌曲组成，分别是 “三大纪 律八项注意”;“边区十唱”(后改编并更名为“军民大生产”收入大型音乐史诗“东方 红“之中);第三首曲目不详。1974年，该影片的香港制作人之一将此硝酸盐拷贝出让，并说明原始底片与所有工 作拷贝都已遗失，这份正片拷贝应是独一无二了。

第二件拍卖品也是与中国共产党历史有关的是 « 天义 » 杂志最后四期之合集 ——第十六、十七、十八、十九四册合刊，全书共200页，1908年，即中国共产 党成立前十三年出版，其中第十六册刊有« 共产党宣言» 第一章中译本(约20页)，为现 有存世最早« 共产党宣言»中文译本。

据介绍，本册珍本甚至很可能是存世孤本。2021年7月，中国共产党将庆祝建党一百周年。据介绍，在上海的中国共产党第一次全国代 表大会会址纪念馆 展出的72种«共产党宣言 »的珍品中，唯缺此件——北京的中 共中央党史和文献研究院表示有一册馆藏，但始终未有展出。据悉，经广泛的调查研究，目前，仅有日本学者平野义太郎于1966年编着的 « 天义 »影印 本(其底本也不知所踪)收藏于全世界重要的图书馆内，除中共中央党史和文献研究 所表示在库的一册，尚未发现其他有关1908年原版的馆藏信息。

« 天义»杂志的出版人是当时旅居日本的中国最早女权主义者何震(1884-1920)与她的先生国学大师刘师培(1884-1919)，他们是中国社会主义最初的追随者，五四运动后才演变成共产主义者。