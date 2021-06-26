法国迎接美国务卿访法：托尼，欢迎回家

法国是"第二祖国"，德国是"最佳盟友" ，美国国务卿安东尼-布林肯在欧洲继续其"魅力进攻"，在特朗普政府留下的苦涩道路上，试图对跨大西洋关系做出弥补。

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STUDIO RFI © Ninan WANG/ RFI STUDIO

布林肯随母亲重组的家庭在巴黎生活十多年，说一口流利的法语。在6月25日与法国政要会面后，26日他安排了在巴黎留出私人时间，重温童年时代的第二故乡。

在与法国外交部长勒德里昂共同出席的记者会上，他表示：“从个人角度，请允许我表达再次来到法国的满足之情，法国是我的第二祖国，我在这里生活过十年还要多。当我还是个小孩，我在巴黎明白了一件事，那就是美国人珍视的价值观，也是被法国人所珍视的。我们经常说这些话，但实际上法国和美国都不断给这些价值观赋予意义。至少在法美两国最好的年代里，是这样的:对自由，言论和思想自由，平等，每个人被公正且有尊严地对待的权利。根据我的体验，我知道法美文化如何相互交融。法国小孩，至少我在这里的时候，他们听美国音乐；美国小孩则看法国电影。现在呢则是看法国电视剧，比如看‘传奇办公室’，或者‘百分之十’，还有‘罗宾’。如果我有黑眼圈，是因为晚上熬夜追这些剧”。

抵法之后， 布林肯首先前往经合组织总部，与新任秘书长科尔曼会面。布林肯赞扬经合组织在解决当今国际重大问题上扮演的的基础性角色，科尔曼则回应说，经合组织将配合为新技术设置基于价值观的标准。

无论是伊朗核协议，黎巴嫩危机，阿富汗安全，还是与俄罗斯的争端，与欧洲的复航等话题，“联手会更强大”，这是布林肯与法方政要会面的主旋律。布林肯在德法之后，启程前往意大利与梵蒂冈，最后在意大利南部的巴里和马泰拉，以20国集团峰会，聚焦新冠疫情和气候变化，结束他的欧洲之旅。