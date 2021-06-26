法美协调非洲萨赫勒反恐立场 布林肯表支持

美国国务卿布林肯欧洲之行重要一站，是访问巴黎。布林肯会见法国外长勒德里安，会谈涉及多项议题。法国因应马里局势变化而改变持续多年的非洲萨赫勒地区反恐战略，并从当地撤军。美国表达了支持，希望与法国推动新的战略合作。

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据本台报道，美国国务卿布林肯在巴黎会见了法国同行让-伊夫-勒德里昂，双方特别讨论了在萨赫勒地区打击恐怖主义的问题。法国总统马克龙总统稍早宣布马里的巴克汉行动将深刻转变。这一变化不应质疑美国在该地区的支持。

据美国国务卿安东尼-布林肯昨天发表强有力的声明，"我们在萨赫勒地区是强有力的合作伙伴，这种伙伴关系将继续下去。" 这是布林肯今年早些时候被任命为国务卿后首次访问法国。安东尼-布林肯做出安抚，因为前总统唐纳德-特朗普就在几个月前威胁说要从西非撤出美国军队。美国新任国务卿表示，新政府不会让法国在萨赫勒地区失望。布林肯说，"我们赞同这样的观点：建设当地合作伙伴的能力--以便他们能够自己领导反恐斗争--这是正确的做法。但我们将继续支持法国在该地区的持续努力。"

法国外交部长让-伊夫-勒德里昂对美国的支持表示欢迎。此时法国刚刚宣布对马里的 "巴克汉行动 "要做深刻的改变。"法国外长说："我们正在走向一种新的运作模式，少一些预设，但多一些合作，多一些萨赫勒地区当地化。因此，Barkhane行动将顺利撤退，让该地区各国家军队占据更多席地，同时向他们提供支持和培训。拜登政府表示支持这一立场。美国国务卿称，"我们赞同这个观点，"布林肯说，"我们必须迈向当地合作，建设萨赫勒当地的伙伴能力。"

尽管法美在原则上是一致的。但在军队增兵数量与方式上，却没有任何消息传出。这个主题是萨赫勒五国集团联合部队项目的核心，也一直是巴黎和华盛顿之间有争议的问题。

在多个场合，法国总统马克龙要求联合部队获得联合国第七章的认同与支持，以确保可持续的资金。美国一直拒绝此类解决方案，美国更倾向于与每个萨赫勒国家签订双边协议。不过，昨天，当被问及此事时，安东尼-布林肯否认了这一点，但向他的萨赫勒伙伴保证，美国支持他们国家的发展。

在本周发表的一份公报中，汇集了约30个民间社会组织和非政府组织的萨赫勒公民联盟认为，法国Barkhane的撤出首先是一个重新思考并重组萨赫勒地区打击恐怖主义的机会。该组织特别呼吁放弃全面安全的方法，这种方法经过八年多的干预，现在已经显示出其局限性。萨赫勒地区的居民继续遭受痛苦，并为这场冲突付出了沉重的代价。因此，我们必须采取一种方法，将保护平民人口、加强人道主义发展援助[...]。

刚刚在布鲁塞尔举行的为期两天的峰会上，27个国家元首和政府首脑希望重申他们的支持，至少目前是一个意向性声明。

尽管法国决定结束巴克汉行动，但欧洲人说他们希望继续支持G5萨赫勒联合部队和国际任务：联合国和欧洲军事训练任务EUTM。瑞典和荷兰总理也认为，由于北约离开阿富汗，更多的欧洲国家可以参与到萨赫勒地区，这将自动释放出部队和资源。所有参与联合国维和马里稳定行动Minusma或EUTM的欧洲人都确认了他们的承诺，法国总统马克龙对此感到欣慰。他说，其他九个欧洲国家已经确认，他们将与法国一起加入非洲反恐的欧洲联合部队。据马克龙说，“而且我得到了几个成员国非常明确和清晰的支持。在这个问题上，欧洲人有一个真正的认识水平，明确支持法国的承诺，理解法国正在进行的改变过渡，并愿意与我们一起在良好的水平上保持承诺。"

据报道称，然而，法国与其欧洲伙伴之间的立场显然存在分歧，因为尽管马克龙坚持批评西非经共体在马里危机中的态度，但27国却祝贺西非经共体对马里过渡的承诺。